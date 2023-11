Coco Emilia fait une sortie surprenante : ‘’Je t’aime, FM’’

Coco Emilia veut revenir sûrement dans les bras de Francis Mvemba. Une déclaration d’amour avec les initiales FM, sur son compte Snapchat en dit vraiment long. Les internautes qui l’ont décortiquée lorgnent vers une éventuelle réconciliation entre les deux.

Coco Emilia veut-elle retourner dans les bras de Francis Mvemba ?

L’influenceuse camerounaise, Coco Emilia n’a-t-elle pas encore tourné la page Francis Mvemba ? C’est l’interrogation qui taraude l’esprit de ses nombreux fans. Celle qu’on appelle aussi Biscuit de Mer vient de susciter une grosse polémique sur les réseaux sociaux. Alors que le couple est actuellement dans une procédure de divorce.

Sur son compte Snapchat, une déclaration d’amour de la femme d’affaires fait allusion une éventuelle réconciliation entre les deux anciens tourtereaux. ‘’Je t’aime, FM’’, écrit-elle. Rapidement, les internautes ne sont pas passés par quatre chemins pour faire une liaison avec le père de la fille de Coco Emilia qui se prénomme Sophia.

Les divers commentaires des internautes vont le sens d’une possibilité de remettre les pendules à l’heure entre les deux ex-amoureux. ‘’S’il y a une chose que j’ai apprise, c’est qu’en matière d’amour, ne jamais se mettre entre deux personnes qui se sont vues nues’’, ‘’Coco Emilia ne peut pas avoir eu deux relations avec des personnes dont les initiales sont les mêmes. Nous ne devons pas chercher plus loin, Francis Mvemba est le seul et unique à avoir ce lien avec elle’’, ‘’Nous l’avons toujours dit, lorsque deux personnes ont partagé une histoire aussi passionnelle, il est préférable de ne pas s’immiscer dans leurs histoires personnelles. Il y a une part de pudeur à respecter. Ainsi, elle écrit : ‘’Je t’aime FM’’, signifiant Francis Mvemba’’, ‘’Il est évident que lorsque deux personnes ont partagé une histoire d’amour aussi intense, il est difficile de les séparer définitivement’’, peut-on lire ça et là.

Il faut rappeler que Coco Emilia et Francis Mvemba avaient fait un mariage pompeux en 2021 devant un parterre de personnalités venus de différents pays africains. Mais, tout a basculé quelque temps après et l’influenceuse a demandé le divorce arguant que son ex-époux a menti sur toute la ligne sur sa fortune.