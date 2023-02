Cocody: effondrement d’un immeuble R+4 à Angré

Mercredi 08 février 2023, aux environs de 16 heures, une alerte parvenue à nos services faisait état de l’effondrement partiel d’un ouvrage, à Angré chateau. Il s’agit d’un immeuble du type R+4.

Les équipes du ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme (MCLU), à travers la Plateforme Collaborative de Contrôle des Constructions (PCCC), et celles des services de Protection Civile, étaient sur le site dès la survenue de l’accident. Et, jusqu’à cette heure, 05 victimes dont 02 prises en charge par l’ambulance de réanimation et le medecin. 03 sous les decombres( renseignement verbal). Contact établi avec 02 victimes vivantes , extraction en cours. Reconnaissances en cours par l’équipe cynotechnique.

Selon les premières investigations, ce chantier était à l’arrêt depuis le 05 fevrier 2023, sur injonction des services du MCLU, pour défaut de Permis de Construire et en raison des doutes sur la stabilité de l’ouvrage.

Ainsi donc, tout en poursuivant ses missions de contrôle des constructions en milieu urbain, à travers la PCCC, le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme invite encore une fois les maîtres d’ouvrage à se conformer aux prescriptions du code la construction, qui impose entre autres, l’obtention préalable d’un Permis de Construire, le recours obligatoire à un architecte et le recours à des professionnels du cadre bâti pour toutes les étapes de la construction.

