Colombie: le président Petro appelle à la démission de son gouvernement

Le président colombien, Gustavo Petro, a appelé à la démission de l’ensemble de son gouvernement qui fait face à des difficultés pour faire approuver ses projets de loi au Congrès, ont indiqué mercredi à l’AFP trois de ses ministres.

Cette demande, confirmée par de hauts responsables sous couvert d’anonymat, n’a pas été officialisée par M. Petro, premier président de gauche du pays. Mardi, il avait évoqué sur Twitter une « refonte du gouvernement » après avoir mis fin aux alliances avec les principaux partis traditionnels.

Au pouvoir depuis le 7 août, Gustavo Petro n’a pas réalisé les changements profonds qu’il avait promis lors de sa campagne électorale dans les domaines du travail, de la santé, de la retraite et de la justice. Le parti libéral, le parti conservateur et le parti de la U (centriste), qui ont pris mardi leurs distances avec le gouvernement, se sont opposés à ses initiatives.

Lors d’un événement public, Gustavo Petro a estimé qu’un « gouvernement d’urgence » devait être installé en Colombie« puisque le Congrès n’a pas été en mesure d’approuver des articles simples et très pacifiques » sur la répartition équitable de terres.

Le premier exécutif formé par le président reposait sur le centre, la droite, et le monde universitaire, et non pas sur les forces de gauche qui l’ont porté au pouvoir. Depuis son arrivée à la tête du pays, Gustavo Petro a dû faire face à plusieurs démissions et, fin février, il a limogé trois de ses ministres.

Jusqu’à présent, aucun des ministres du gouvernement n’a présenté sa démission.