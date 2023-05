Colombie: les commanditaires du meurtre du procureur Marcelo Pecci condamnés à 25 ans de prison

Deux frères colombiens ont été condamnés mercredi à 25 ans et six mois de prison pour avoir planifié l’assassinat d’un procureur paraguayen spécialisé dans la lutte contre le trafic de drogue, a annoncé le Bureau du procureur de Colombie.

Un juge de Carthagène (nord) a condamné Andrés et Ramón Pérez Hoyos, deux narcotrafiquants, « pour leur participation à la planification, au financement et à la logistique du crime du procureur », selon un document envoyé aux médias par l’organe judiciaire. Les deux frères, originaires de Medellin, ont été arrêtés en janvier 2023. Margareth Lizeth Chacón, la compagne d’Andrés, s’est enfuie au Salvador où elle est sous le coup d’un mandat d’arrêt.

Le procureur paraguayen, Marcelo Pecci, a été abattu le 10 mai 2022 sous les yeux de son épouse enceinte pendant sa lune de miel sur l’île colombienne de Baru, près du port touristique de Carthagène sur la côte caraïbe. Les commanditaires du crime avaient payé un tueur à gages 340.000 dollars, selon la condamnation.

M. Pecci était un procureur spécialisé dans le crime organisé, le trafic de drogue, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. En juin 2022, la justice colombienne avait condamné quatre autres personnes à 23 ans et six mois de prison pour ce même crime. Ces individus avaient touché 530 000 dollars (500 000 euros) pour ce meurtre.

Marcelo Pecci était connu pour son implication dans l’enquête qui avait conduit le footballeur Ronaldinho en prison entre mars et août 2020 pour être entré au Paraguay avec de faux papiers.