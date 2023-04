Colombie: survivre à côté de la plus grande mine de nickel d’Amérique

Sur la route de Pueblo Flecha, la nature offre au regard ce qu’elle a de plus beau. Sous les yeux des arrivants défilent des collines vertes et une végétation luxuriante donne un avant-goût du Paramillo, l’une des plus grandes aires naturelles protégées de Colombie.

Mais quelque chose dans l’air signale où nous mettons les pieds : une odeur chargée de métal. Bientôt, il apparaît au loin, le « cerro » (la colline). Depuis 60 ans, on y extrait le nickel. C’est aussi le territoire ancestral des zenú, une minorité ethnique. Ses membres se sont battus durant de longues années en justice pour la reconnaissance des dégâts environnementaux et sanitaires causés par l’activité de l’opérateur, Cerro Matoso S.A.

« Là, on ne sent presque rien, sourit Luis Fernando Moreno, le nouveau jeune gouverneur de la communauté. Le matin, ça sent le soufre, le charbon brûlé. Le soir, la montagne qu’on voit là-bas, c’est comme si de la pluie tombait dessus. Mais c’est l’amas des scories, les déchets de la mine qui produisent cet effet », explique le jeune-homme.

En 2017, le ministère de l’Environnement avait signalé la présence de colonnes de fumées roses échappant « sans contrôle » des cheminées du complexe. En 2019, le journaliste Rafael Moreno, assassiné il y a six mois dans des circonstances troubles, filmait des fumées roses depuis la ville de Montelíbano. Le groupe minier réagissait par un communiqué pour accuser le journaliste d’avoir antidaté ces images. Quelques jours plus tard, le journaliste est retourné pour refaire des images et le résultat a été identique : les mêmes fumées roses émanaient de la mine.

La communauté se trouve à moins d’un kilomètre du site de la plus grande mine de nickel d’Amérique : à 902 mètres de distance, plus exactement. Lorsque ses fours géants traitent le minerai à très hautes températures, des émissions faites de mélanges de poussières fines, de métaux lourds, et de plusieurs oxydes complexes sont relâchées dans l’atmosphère.

Interpellé sur ce point par le consortium, le directeur des opérations de la mine, Pedro Oviedo, évoque « une faille du système, une exception. »

Depuis l’apparition des fours et des cheminées géantes de la mine au début des années 1980, l’atmosphère n’est plus la même à Pueblo Flecha. « Oh, quand l’eau déborde ici, je panique complètement pour mon enfant, s’époumone Aïda, la mère d’un petit-garçon. Même pour moi, qui ai 45 ans, parce que ça provoque des démangeaisons, de la fièvre et la migraine parfois », poursuit-elle.

Il n’y a pas d’eau potable à Pueblo Flecha : on se ravitaille dans des cuves qui recueillent l’eau de pluie. L’entreprise, elle, a construit au fil des ans des canaux pour recueillir des sources environnantes l’eau, essentielle à son processus de production de ferronickel. « Le peu d’eau de puits qu’on arrive à extraire en hiver, est coloré, et n’est pas potable », dénonce Luis Fernando.

Ce chef de village en est persuadé : c’est la toxicité de cette eau, chargée des résidus des scories, qui a fini par emporter sa mère, Francia, il y a tout juste deux semaines. « Elle est morte, comme beaucoup avant elle, d’un cancer du poumon. C’est à cause de l’eau qu’on utilise, de l’air qu’on respire », fulminele jeune chef de tribu. Le cancer du poumon est une des maladies récurrentes constatées dans la région et qui ont été référencées dans un rapport médico-légal diligenté par la Cour constitutionnelle de Colombie.

En 2017, dans un jugement historique et après des années de lutte, les communautés indigènes de la vallée ont fait condamner le géant minier Cerro Matoso S.A.