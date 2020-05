Comité d’experts de Gbagbo contre le coronavirus: Saïd Penda très en colère

Saïd Penda s’en est pris encore à Laurent Gbagbo, qui a mis sur pied un comité d’expert pour lutter contre le nouveau coronavirus (covid-19).

Coronavirus : Gbagbo met en place un comité d’experts…si le ridicule tuait.

J’ai d’abord cru à une plaisanterie quand j’ai entendu parler d’un « comité d’experts » mis en place par le criminel de guerre Gbagbo, pour aider l’Afrique à lutter contre le coronavirus.

S’il ne s’agissait pas d’une situation suffisamment grave, on aurait pu en rire et faire l’impasse dessus. Mais il s’agit d’un sujet sérieux, une pandémie comme l’humanité n’en a que rarement connue.

Alors que je me suis dit, mais pour qui il se prend pour nous faire une pareille blague ?

Mais qui est Gbagbo bon sang ! Un vulgaire criminel poursuivi pour crime contre l’humanité. Pendant que nous y sommes, que le bouffon Mamadou Coulibaly et sa Nathalie Yamb mettent donc eux-aussi en place leur « comité d’experts » pour lutter contre le coronavirus.

Franchement, tout cela tourne un peu au ridicule. On dirait des enfants dans une cour de récréation : « Pitchou et si on jouait à créer un comité d’experts pour lutter contre coronavirus ? ».

Que quelqu’un ait pu réfléchir et penser qu’un tel foutage de gueule est une bonne opération de marketing politique dépasse l’entendement.

J’avais déjà ma petite idée du niveau d’intelligence du criminel de guerre Gbagbo, mais voilà qui vient conforter ma conviction qu’on ne devrait jamais confier à cet individu -dans une situation normale- la fonction de maire d’une petite commune.

« Comité d’experts de Gbagbo contre le coronavirus ». Ces gens ne reculent donc plus devant rien pour mentir à leurs partisans et donner l’illusion de l’aura dont jouirait toujours Gbagbo…Enfantin !

Pour qu’ils en arrivent à un tel mensonge démontre que le criminel de guerre et ses pseudo-stratèges n’ont aucun respect pour ses partisans.

Ce qui est vrai, est vrai!

