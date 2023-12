Comité national de lutte antidopage : Le maire à la tête de la cellule locale de Yamoussoukro

Président par intérim, Dr Jean-Serge Koffi est en train de faire bouger les lignes au niveau de la lutte antidopage en Côte d’Ivoire (Cnlad). Le week-end dernier, à Yamoussoukro, il a procédé à l’installation du premier comité local de lutte antidopage.

La cérémonie qui s’est déroulée dans les locaux de la mairie de la cité, en présence du représentant du ministre délégué en charge du Sport et du Cadre de vie, Colonel Kodo, conseiller technique, a vu l’intronisation du maire de la cité, Kouassi Kouamé Patrice dit Kkp.

Premier président du comité local de lutte antidopage de Yamoussoukro, l’avocat Kouassi Kouamé Patrice, qui a été investi en présence d’une cinquantaine d’athlètes et de cadres médico-sportifs (médecins et paramédicaux du sport) à, désormais, pour mission de veiller à une pratique sportive saine dans la capitale politique ivoirienne. KKP, qui prend la tête du comité local, ne sera pas seul dans cette bataille.

Avec lui dans ce pôle stratégique et politique, il y a le directeur régional des Sports, ceux de la santé, de l’Education nationale, des Douanes ivoiriennes, du préfet de police de Yamoussoukro et d’un magistrat. Il est entouré également, au niveau du pôle technique, des médecins formés à la lutte antidopage, des kinésithérapeutes outillés, des coaches sportifs, des représentants d’athlètes, des éducateurs sportifs formés à cette lutte et des dirigeants sportifs.

Séance tenant, l’homme fort de la lutte anti-dopage de Yamoussoukro s’est engagé à lancer, dans les jours venir, une campagne de sensibilisation contre l’usage des stimulants et stupéfiants telle que la drogue Kadhafi dans les établissements scolaires et universitaires de la ville avant la Noël. Président par intérim du comité national de lutte antidopage, le Dr Jean Serge Koffi se réjouit du succès de cette étape de l’activité nationale.

« Notre objectif est d’arriver à installer cinq cellules de ce type dans différentes villes du pays », a-t-il confié, non sans traduire sa gratitude à tous ceux qui ont contribué à la réussite de la cérémonie, notamment M. Anzoumana Siaka, directeur général par intérim du Centre sportif, culturel et des Tic ivoiro-coréen Alassane Ouattara, partenaire du Cnlad.