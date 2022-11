Commissions électorales locales Plateau: Jacques EHOUO dénonce des manœuvres suspectes

Le Délégué communal PDCI-RDA du Plateau Jacques Gabriel EHOUO, a adressé à Me Ibrahime COULIBALY-KUIBIERT, Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) pour attirer son attention sur des activités qu’il considère suspectes, menées par le démembrement local de l’institution électorale. L’Honorable Jacques EHOUO, Député-Maire du Plateau dénonce une nouvelle répartition déséquilibrée des centres de vote entre les deux commissions électorales locales (CEL). En effet la CEL 1 présidée par BAKAYOKO Losseni, représentant du RHDP dispose de 7 centres sur 12 tandis que la CEL 2 présidée par DOUMBOUYA Ibrahima, représentant le PDCI, en a 5. Autre problème, pour une commune de moins de 7500 habitants réels, le Plateau se retrouve déjà à plus de 66 000 électeurs. Cette situation révèle une fois encore la particularité de la cité des affaires, où la transhumance des électeurs est un vrai fléau et soulève des inquiétudes justifiées quant à la régularité du scrutin. Rappelons que c’est la deuxième fois que le Délégué communal PDCI-RDA du Plateau interpelle ainsi le Président de la CEI sur des entorses évidentes aux procédures électorales et s’est réservé le droit de faire un recours pour garantir la régularité de celles-ci.

