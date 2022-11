Commune d’Abobo : Le budget de l’exercice 2023 en hausse de plus de 800 millions de Fcfa

Les conseillers municipaux ont voté à l’unanimité au cours de sa troisième réunion, le vendredi 4 novembre 2022, dans la salle des mariages de la mairie, le budget primitif de l’exercice 2023. Celui-ci s’équilibre en recettes et en dépenses à 4 660 946 000 Fcfa et connaît une hausse de plus de 800 millions de Fcfa.

Ce budget primitif est reparti comme suit : 3 298 674 000 Fcfa pour le fonctionnement, soit 70,77% et 1 362 272 000 Fcfa en investissement, soit 29,23%. Les recettes fiscales prévisionnelles d’un montant de 2 537 970 000 Fcfa représentent 54,45% du budget global. Quant aux recettes propres prévisionnelles, elles sont chiffrées à 2 122 976 000 Fcfa, soit 45,55% du budget global.

Les prévisions des recettes du budget primitif 2023 connaissent une hausse de 813 622 000 Fcfa, soit 21,15% par rapport à l’exercice 2022. Cette hausse s’explique par une meilleure maîtrise du recouvrement des ressources propres et par le bon niveau de reversement des recettes fiscales.

Photo de famille à l’issue de la troisième réunion du conseil municipal. (DR)

Le maire Kandia Camara a félicité tous ceux qui ont contribué significativement à l'accroissement et à l'embellie des recettes. « Tous les recouvrements, toutes les recettes sont en hausse. Ce qui va nous permettre de faire davantage pour nos populations qui attendent beaucoup de nous et elles méritent que nous puissions améliorer leurs conditions de vie et de travail conformément à la mission qui nous été assignée», s'est-elle réjouie.

Elle a expliqué que dans le budget primitif, la priorité est accordée au social. «42% du budget est réservé aux actions sociales parce que nous sommes dans la commune de la solidarité. Alors la mairie doit se montrer de plus de plus en solidaire des populations. Le conseil municipal a pris l’engagement de faire en sorte que nos populations puissent sentir cette solidarité », a déclaré Kandia Camara

Mais avant, la municipalité a donné un avis favorable à la gestion du maire Kandia Camara, lui donnant ainsi quitus de poursuivre ses activités.A

