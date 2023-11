Commune de Lakota : Laurent Gbagbo investit le maire

Le président du Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (Ppa-CI), Laurent Gbagbo, a présidé le 25 novembre 2023, au stade municipal de Lakota, la cérémonie d’investiture de Prince-Arthur Dalli, nouveau maire.

Le nouveau maire de Lakota a saisi cette occasion pour remercier Laurent Gbagbo pour la confiance qu’il a placée en lui, en le désignant candidat du Ppa-CI pour les élections municipales. Il a ensuite réitéré au président du Ppa-CI son engagement sans faille, ainsi que celui des populations de Lakota, dans la lutte pour l’avènement d’une Côte d’Ivoire démocratique.

Laurent Gbagbo a, quant à lui, rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu le ministre Boga Doudou Émile. Il a tenu à partager la douleur des populations pour la perte de cet illustre fils de Lakota, l’une des premières victimes de la tentative de coup d’Etat de 2002.

Il a par la suite félicité Prince-Arthur Dalli pour la victoire éclatante à ces élections municipales, ainsi que tous les candidats élus sous la bannière Ppa-CI.

Commentant l’actualité, l’ancien Chef de l’Etat a appelé le gouvernement ivoirien à cesser d’arrêter et d’emprisonner des personnes s’opposant à leur gestion. Il a, à cet effet, invité à la libération de Steve Bico, arrêté en Mauritanie et extradé, à celle des militants Ppa-CI et cadres de Gps emprisonnés.