Communique de générations et peuples solidaires (gps) : ce que Soro vient de dire

COMMUNIQUE DE GENERATIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES (GPS)



Le dimanche 19 septembre 2021, de 19H30 (GMT) à 00H00 (GMT) s’est tenue une importante réunion présidée par Monsieur Guillaume Kigbafori Soro, Président de Générations et Peuples Solidaires (GPS). A cette réunion ont pris part des cadres du Mouvement, ainsi que des dirigeants de partis politiques, de structures et d’organisations proches.

La réunion a examiné avec attention le développement des questions liées à la vie politique et sociale de la Côte d’Ivoire ainsi que l’actualité de la sous-région marquée par un certain nombre de bouleversements et leur implication sur la vie de la Côte d’Ivoire. La réunion a accordé une attention toute particulière à la question de la réconciliation nationale dans notre pays.

Le fonctionnement et le développement du Mouvement Générations et Peuples Solidaires, dans un environnement politique hostile et marqué par une grande adversité a constitué l’un des points centraux de la réunion. Après des débats riches et fructueux, des voies et moyens ont été indiquées pour assurer la pérennité et un fonctionnement efficient de cet outil politique précieux. A cet effet, des instructions fermes et détaillées ont été données à toutes les instances, aux cadres et aux adhérents pour poursuivre la marche de Générations et Peuples Solidaires.

Une commission ad’ hoc mise en place par le Président, sera chargée d’évaluer dans un délai de 30 jours, l’état d’existence et de fonctionnement des organes de GPS et de proposer des mesures pour pallier aux insuffisances qui auront été constatées.

De même, sur instructions du Président, il a été arrêté de mettre diligemment à la disposition des instances, des cadres et des adhérents de GPS un manuel de fonctionnement adapté à la situation actuelle et une note de cadrage dédiée aux postures, discours et attitude en cette période particulière.

La réunion s’est achevée sur un appel du Président Guillaume Kigbafori Soro à l’union, à la cohésion et un engagement résolu dans la conquête des cœurs des Ivoiriens à la cause de GPS.

Fait à Paris, le 23 septembre 2021

Guillaume Kigbafori SORO

Président de Générations et Peuples Solidaires(GPS)

Comments

comments