Communiqué de la direction de Ivoir’Hebdo relatif à la parution du journal

Chers lecteurs, chères lectrices et chers partenaires de Ivoir’Hebdo. Votre hebdomadaire préféré Ivoir’Hebdo, spécialisé dans les grands genres, n’est pas sur le marché ivoirien, ce mardi 29 décembre 2020, comme prévu.

En effet, un souci technique indépendant de la volonté de l’équipe de la rédaction et de la direction générale du journal, a occasionné un retard de livraison de l’hebdomadaire. Dans le processus de production du journal, plusieurs acteurs interviennent, partant du journaliste qui rédige les articles au revendeur dans les quartiers chez qui le lecteur final achète, en passant par l’imprimerie (indépendant du journal, comme c’est notre cas) et la distribution qui ne dépend pas ici encore du journal.

Du fait donc du souci technique, le journal n’a pas été livré à temps par l’imprimeur au distributeur, bien qu’ayant été tiré. Par conséquent, la direction générale, en accord avec l’entreprise chargée de la distribution, a décidé, après consultation de ses partenaires, de la mise sur le marché, de Ivoir’Hebdo, ce mercredi 30 décembre 2020, dès 6h du matin. Le distributeur va s’assurer de couvrir tout son circuit de distribution et maintenir le journal en kiosque, durant toute la semaine des fêtes. Le prix reste inchangé : 200 FCFA.

La direction générale de Ivoir’Hebdo tient à rassurer les lecteurs (lectrices) et tou(te)s les partenaires qu’il ne s’agit ni d’une censure, ni d’une interdiction, encore moins d’une volonté quelconque de sabotage. Elle s’excuse profondément auprès de vous, pour ce rendez-vous manqué, qui est temporaire et exceptionnel. Elle vous recommande, pour une facilité d’acquisition du journal, de faire une réservation auprès d’un revendeur chez qui vous avez l’habitude d’acheter, de sorte qu’il vous garde le journal, quel que soit le temps que vous mettrez pour passer le récupérer.

La direction générale de Ivoir’Hebdo rappelle qu’elle réfléchit à toutes les options en vue de vous permettre d’avoir accès le plus facilement possible au journal, par tous les moyens qui garantissent autant son investissement que votre confort de lecture, notre souci restant prioritairement de réconcilier le lecteur avec la lecture d’un journal physique.

« Les faits ne choisissent pas leurs camps », mais vous avez décidé de choisir Ivoir’Hebdo en 2020. Merci pour ce choix judicieux Excellente et heureuse année 2021. Que Dieu nous donne à tou(te)s et à chacun(e) la bonne compréhension !

La Direction Générale

