Communiqué de presse de l’avocat de Laurent Gbagbo

LE PRÉSIDENT LAURENT GBAGBO A SES PASSEPORTSCOMMUNIQUE DE PRESSE– Bruxelles, le 4 décembre 2020 Le Président Laurent Gbagbo a reçu ce jour deux passeports, un ordinaire et un diplomatique des mains de Madame l’Ambassadeur Nogozene Bakayoko, Chef de Cabinet du Ministre des Affaires Étrangères, et de Monsieur Abou Dosso, Ambassadeur de la République de Côte d’Ivoire en Belgique. Comme il l’a affirmé lors de sa dernière interview du 29 octobre dernier sur TV5 Monde, il n’a pas à négocier ce qui revient de droit à un citoyen. Néanmoins, il salue l’acte que viennent de poser les autorités ivoiriennes qui, selon lui, va dans le sens de l’apaisement. Toutefois, à la lumière des récents événements qui ont endeuillé la Côte d’Ivoire, l’obtention de son passeport est un épiphénomène. Le Président Laurent Gbagbo s’incline devant la mémoire de tous les morts de la crise pré et post électorale de 2020. Il apporte son réconfort à tous ceux qui sont blessés dans leur âme et dans leur chair. Il demande aux autorités ivoiriennes de faire encore un pas de plus vers la décrispation du climat socio-politique. On ne peut pas emprisonner des leaders politiques parce que ceux-ci ont fait valoir leur droit de dire non à un 3ème mandat inconstitutionnel. Ce n’est pas respecter le droit que de les arrêter et/ou les emprisonner à cause d’une déclaration d’intention. Il demande de nouveau la libération de tous les responsables politiques et de la société civile injustement incarcérés à la suite de la volonté de Monsieur Alassane Ouattara de briguer un 3èmemandat. L’arrestation récente de ces personnes ne devrait pas nous faire oublier que depuis plusieurs années, des députés, des militaires et des civils croupissent encore dans les geôles ivoiriennes. Le Président Laurent Gbagbo appelle à leur libération ainsi qu’au retour sécurisé des exilés afin que les filles et fils de la Côte d’Ivoire abordent sereinement le dialogue, dans un climat de confiance. Par ailleurs, il apporte son soutien aux artistes Yodé et Siro, et déplorent leur condamnation, alors qu’ils n’ont fait qu’user de leur liberté d’expression. Toutefois, il note avec satisfaction la levée des blocus chez le Président Henri Konan Bédié et chez les autres personnalités politiques de l’opposition. Nos familles respectives ne doivent plus payer pour notre engagement politique. Ayant maintenant son passeport, il envisage de rentrer en Côte d’Ivoire, au cours du mois de décembre 2020, et a désigné à cet effet, le Ministre Assoa Adou, Secrétaire Général du Front Populaire Ivoirien (FPI), pour approcher les autorités compétentes afin d’organiser son retour dans la quiétude conformément à son statut d’ancien Président de la République. Il rend hommage à son ami, l’ex-Président ghanéen, feu Jerry John Rawlings. Enfin, le Président Laurent Gbagbo remercie toutes les personnes à travers le monde, en particulier les africains, qui se sont mobilisés pour sa cause aux côtés des ivoiriens. Il adresse son infinie reconnaissance à la diaspora qui lui a tenu compagnie pendant toutes ces années de détention. Pour le Président Laurent GBAGBO, Maitre Habiba TOURE Avocat près la Cour d’Appel de PARISSERVICE COMMUNICATION FPI

Comments

comments