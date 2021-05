Compositions Bepc 2021 CI : la date des épreuves écrites du 14 au 18 juin et les autres détails

Les compositions pour l’examen du BEPC 2021 en Côte d’Ivoire réuniront des centaines de milliers de candidats. Selon le chronogramme établi par le ministère de l’éducation nationale, les candidats affrontent les épreuves écrites à partir du lundi 14 juin prochain.

Les compositions du BEPC 2021 CI s’étendront sur une durée de cinq jours, selon le calendrier des examens scolaires fixé par le ministère. Après l’oral du Bepc prévu dans la semaine du 9 juin, les candidats entameront les phases écrites de l’examen dès le lundi 14 juin 2021. Les épreuves écrites démarrent donc le lundi 14 juin pour prendre fin le vendredi 18 juin selon le calendrier fixé par le ministère de l’éducation nationale. Durant ces cinq jours, plusieurs épreuves seront proposées aux candidats, notamment des épreuves de composition française, de physique, de Maths, mais aussi des épreuves d’anglais.

Pour prendre part aux compositions du Bepc 2021 CI fixées au mois de juin, les candidats devront au préalable s’assurer d’avoir leur convocation. Le retrait des convocations pour les épreuves écrites du Bepc se fait de deux manières. Soit les candidats seront invités à retirer leur convocation dans leurs établissements respectifs, suivant une date définie, soit ils devront imprimer en ligne leurs convocations, comme ç’a été le cas l’année dernière, en raison de la crise de la Covid-19.

Le déroulement des épreuves écrites du Bepc (du lundi 14 au vendredi 18 juin 2021) concernera des centaines de milliers de candidats officiels, mais aussi quelques candidats libres. Une fois les compositions terminées, place aux corrections des copies de l’examen en vue des délibérations. Le verdict du jury de l’examen sera connu dans la journée du mardi 6 juillet avec la proclamation des résultats du BEPC session 2021 en Côte d’Ivoire.

Une fois les résultats proclamés, place au processus d’orientation des candidats admis en classe de seconde. L’une des conditions pour être orientés par l’Etat est d’avoir la moyenne d’orientation requise par le ministère de l’éducation nationale. Cette moyenne en question oscille entre 10 et 10,50 depuis quelques années.

A retenir

Pour l’examen du Bepc et du test d’orientation en seconde, les épreuves orales et pratiques auront lieu du 9 au 12 juin 2021.

Les épreuves physiques et sportives (Eps) se dérouleront du 12 au 24 avril 2021.

Les épreuves écrites sont prévues du 14 au 18 juin.

Quant aux résultats, ils seront proclamés le 6 juillet 2021.

