Concert de Fally Ipupa: après sa sortie controversée, KS Bloom fait son mea culpa

Après sa sortie suite au concert de Fally Ipupa à Paris, le chanteur gospel ivorien KS Bloom a présenté ses excuses à ses fans, à travers une nouvelle vidéo sur sa page le mardi 28 novembre 2023.

Après sa sortie controversée du dimanche soir suite au concert de Fally Ipupa, le chanteur Gospel ivoirien KS Bloom est devenu la bête noire des internautes. Pour alors mettre fin à cette polémique, il a fait son mea culpa à travers une nouvelle vidéo sur sa page Facebook, le mardi 28 novembre 2023. « Il faut qu’on présente des excuses, parce que le message a été mal rédigé. Voilà ! L’esprit du message est bon, le fond du message est bon. J’appelle juste à soutenir les artistes chrétiens, mais tel que ça a été fait par moi, c’est un peu comme si je n’étais pas content du concert du grand frère et c’est ça qui est un problème », s’est-il expliqué.

Pour terminer ses propos, il a rappelé que sa sortie n’est pas forcément pour que les gens viennent en aide aux artistes chrétiens. « Ça a plus ressemblé à quelqu’un qui n’est pas content du succès d’un grand frère et c’est pour ça que je présente des excuses », souligne-t-il.

Pour rappel, Le chanteur Gospel ivoirien, KS Bloom n’a pas tourné autour du pot pour manifester son mécontentement après le concert de Fally Ipupa à La Défense Arena de Paris. En effet, le dimanche 26 novembre 2023, dans une vidéo abondamment relayée sur la toile, KS Bloom s’en est pris à ceux qui préfèrent dépenser beaucoup d’argent pour s’offrir des tickets pour les concerts des artistes qui ne font pas du gospel. « Franchement, moi ça me fait de la peine ! Parce que c’est vous les mêmes qui vous plaignez toujours du fait que vous ne me voyez qu’avec les artistes non chrétiens, les Didi B, Suspect, les Fior! Et aujourd’hui comme on fait un statut pour dénoncer le mauvais comportement du public d’autres vont dire oui « parce que tu n’aimes pas Fally », s’était-il indigné.