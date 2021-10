Concertation Etat/secteur privé : le patronat ivoirien se félicite de la conduite du dialogue avec le gouvernement

Abidjan, le 25 octobre 2021 – Le président de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI, patronat), Jean-Marie Ackah, s’est félicité, le 25 octobre 2021 à Abidjan, de la conduite de la concertation entre l’État et le secteur privé, amorcée depuis le séminaire gouvernemental tenu en avril 2021. « A travers cette séance de travail, de ce jour présidé par le Premier Ministre, nous sommes engagés dans un processus qui convient parfaitement au secteur privé et qui nous permet d’être totalement confiants. A l’issue de ce processus un certain nombre de décisions, de points d’arbitrage seront clairement traités. Nous nous félicitons de la conduite du processus par le Chef du gouvernement », a déclaré Jean-Marie Ackah. Et d’ajouter qu’après le séminaire gouvernemental, les échanges bipartites ont abouti la mise en place de six groupes de travail mixtes qui réfléchissent sur des problématiques relatives à l’environnement des affaires, aux questions structurelles et de gouvernance. « Nous rentrons maintenant dans la phase d’analyse du travail de ce groupe », a-t-il indiqué.

