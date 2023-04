Concours administratifs, ENA: L’âge limite relevé de deux ans en Côte d’Ivoire

Au titre de l’année 2023 dédiée à la jeunesse, 500 concours administratifs de la Fonction publique et le concours d’entrée à l’École nationale d’administration (ENA) ont été lancés en Côte d’Ivoire.

Année de la jeunesse: Ouattara pose un acte concret pour les jeunes ivoiriens – Concours administratifs

On notera le relèvement de deux (02) ans, à titre exceptionnel, de l’âge limite maximum pour faire acte de candidature aux concours administratifs et aux concours d’entrée à l’ENA.

Ainsi, pour les concours donnant accès à des emplois de grade D1 à A3 on passera de 40 à 42 ans, et ceux donnant accès à des emplois de grade A4 de 45 à 47 ans.

Pour ce qui concerne les concours d’entrée à l’ENA, l’âge limite passera de 33 à 35 ans pour le Cycle Moyen, de 38 à 40 ans pour le Cycle Moyen Supérieur et de 41 à 43 ans pour le Cycle Supérieur.

Cette mesure s’inscrit dans la décision du Gouvernement qui a décrété l’année 2023, année de la jeunesse.

Au titre des concours d’entrée à l’ENA en 2024, ce sont six (06) concours qui seront ouverts, dont trois concours directs d’accès au trois cycles de formation et trois concours professionnels d’accès au cycle de formation (Cycle Moyen, Cycle Moyen Supérieur et Cycle supérieur).

La ministre Anne Désirée Ouloto qui était face à la presse le lundi, a précisé qu’une enquête de moralité sera désormais ouverte aux candidats admis.

Au titre des concours administratifs de la session 2023, il s’agit précisément de cent cinquante-deux (152) concours pour les recrutements nouveaux et trois cent quarante-huit (348) concours de promotion.

Au nombre de ces concours figurent dix (10) concours de recrutement exceptionnel spécifique ouverts à l’attention des ivoiriens de la diaspora et soixante-trois (63) concours professionnels exceptionnels de promotion dans les grades A5, A6 et A7.

La phase des inscriptions en ligne à ces différents concours va démarrer le lundi 24 avril pour s’achever le vendredi 09 juin 2023, avec une prise de vue obligatoire de tous les candidats en ce qui concerne les concours administratifs, dans les dix (10) villes retenues à cet effet. Il s’agit de d’Abidjan, Abengourou, Bondoukou, Bouaké, Daloa, Gagnoa, Man, Korhogo, San-Pedro et Yamoussoukro.