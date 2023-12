Concours national d’internat en médecine et pharmacie : Les majors récompensés

Les trois premiers des admis du concours national d’internat en médecine et pharmacie édition 2023 ont été honorés le 7 décembre 2023, à l’Institut national de santé publique (Insp).

À l’issue de cette compétition qui a réuni 213 candidats issus des deux catégories pour le poste d’interne dans les hôpitaux, 110 parmi eux ont été déclarés admis. Il s’agit, entre autres, de 20 internes en pharmacie et de 90 internes en médecine qui seront mis à la disposition des Centres hospitaliers universitaires (Chu) pour apporter un soutien au personnel soignant.

Initiée par le ministère en charge de la Santé, à travers la Direction des établissements privés et des professions sanitaires (Depps), cette cérémonie de reconnaissance et de mérite est à sa deuxième édition. Elle vise non seulement à célébrer l’excellence, mais aussi à encourager les étudiants du département de la médecine et de la pharmacie qui postulent à ce concours, à l’effet d’améliorer la qualité de l’internat des hôpitaux de Côte d’Ivoire.