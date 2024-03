Confection des tenues militaires au Burkina Faso : une société créée

Le gouvernement du Burkina Faso a pris une initiative importante en créant la société d’économie mixte « TEX FORCES-BF ». Cette entreprise aura pour mission de confectionner et de commercialiser des tenues professionnelles destinées aux corps militaires, paramilitaires et civils.

La création de la société « TEX FORCES-BF » s’inscrit dans le cadre du développement de l’industrie textile au service des forces armées et de la population en général.

En effet, les objectifs de la société inclurent la fourniture de tenues adaptées aux besoins spécifiques des différentes catégories de personnel, renforçant ainsi l’autonomie du pays dans la production de vêtements militaires et civils. À cet effet, les statuts approuvés par décret devraient fournir le cadre légal nécessaire pour que la société puisse fonctionner de manière efficace et conforme à la loi.

Par ailleurs, cette initiative pourrait également avoir des implications positives sur l’économie locale, en favorisant la création d’emplois et en stimulant le secteur textile dans le pays. Aussi, cette société fera également des contributions potentielles à la sécurité nationale et à l’économie burkinabè.