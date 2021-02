Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UÉ MOA : les dessous de la rencontre

Le Président de la République, Alassane OUATTARA, par ailleurs Président de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine, a échangé́, ce mercredi 17 février 2021, avec le Président de la Commission de l’UEMOA, BOUREIMA Abdallah, a appris AbidjanTV.Net.

Les échanges ont porté sur les préparatifs du prochain Sommet de l’UEMOA, qui se tiendra le 25 mars prochain.

Le Président de la Commission de l’UEMOA a saisi l’occasion pour faire un bref état des lieux de notre Union, traversée, depuis un an, par une triple crise (sécuritaire, sanitaire et socio-économique), et évoquer les solutions les plus viables et les plus efficaces pour y faire face.

Sapel MONE

