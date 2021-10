Conférence sur le développement: Ahoua Don Mello invite tout le monde à bénéficier de son expérience ce vendredi à 9h à Fanon hôtel

La Côte-d’Ivoire a depuis longtemps été citée parmi les pays non industrialisés.

Ce déséquilibre n’a toujours pas été comblé que nous assistons à l’émergence de la technologie dans les procédés industriels.

Cette réalité explique en partie les difficultés de notre pays à se positionner comme un leader dans la dynamique de la mondialisation.

Heureusement que nous pouvons compter sur l’expérience des fils du pays pour rattraper notre retard.

Ahoua Don Mello, Docteur des Bâtiments et Travaux Publics; Ingénieurs des ponts et chaussées; ex Directeur du BNETD; ex Ministre des infrastructures;

nous invite ce vendredi 29 Octobre

2021 à 9h au sein de l’hôtel Fanon pour partager son expérience sur les moyens de relever les défis infrastructurels et technologiques actuels de la Côte-d’Ivoire.

Venons apprendre pour mieux aider notre pays.

Melv Le Sage

