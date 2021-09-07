Congrès constitutif du nouveau Parti : les membres et acteurs connus

𝗗𝗘𝗖𝗜𝗦𝗜𝗢𝗡 𝗡°𝟬𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟭/𝗟𝗚
𝗟𝗘 𝗣𝗥𝗘́𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧 𝗟𝗔𝗨𝗥𝗘𝗡𝗧 𝗚𝗕𝗔𝗚𝗕𝗢,
Vu la Constitution de la République de Côte d’Ivoire ;
Vu la loi n° 93-668 du 9 août 1993 relative aux Partis et Groupements Politiques ;
Vu les nécessités de service,
𝗗𝗘́𝗖𝗜𝗗𝗘 :
𝗔𝗿𝘁𝗶𝗰𝗹𝗲 𝟭𝗲𝗿 : Dans le cadre des préparatifs du Congrès constitutif du nouveau Parti, sont nommées membres des commissions et groupe de réflexion élargi, les personnalités dont les noms suivent :
𝗠𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘𝗦 𝗗𝗨 𝗖𝗢𝗠𝗜𝗧𝗘́ 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡
ACKAH EMMANUEL
ASSOA ADOU
DANO DJEDJE SEBASTIEN
OULAYE HUBERT
GNAHORE JEAN BAPTISTE
𝗖𝗢𝗠𝗠𝗜𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡 𝟭
𝗖𝗵𝗮𝗿𝗴𝗲́𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗲́𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝘁 𝗱𝘂 𝗠𝗮𝗻𝗶𝗳𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗱𝘂 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗶
𝗣𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧 : AKOUN LAURENT
𝗩𝗜𝗖𝗘-𝗣𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧 : GNAGNE YADOU MAURICE
𝗥𝗔𝗣𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘𝗨𝗥 : GNAOULE OUPOH BRUNO
𝗥𝗔𝗣𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘𝗨𝗥 𝗔𝗗𝗝𝗢𝗜𝗡𝗧 : ADOM MARIE-CLEMENCE
𝗠𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘𝗦 :
AGNERO PAUL WOOD
BAMBA MASSANI
BOTIAGNE ESSIS
DEDI SERY FAUSTIN
DANHO ELEONORE
DAMANA ADIA PICKAS
GNAHOUA MARCELLIN
KIPRE PIERRE
KOUASSI APETE
KOUASSI KOUADIO BERTIN
LIA BI DOUAYOUA
LIDA KOUASSI MOISE
MIEZAN BROU
OREGA YOUKPO BARTHELEMY
OURAGA EUGENIE
TOUTOU TOUSSAINT
𝗖𝗢𝗠𝗠𝗜𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡 𝟮
𝗖𝗵𝗮𝗿𝗴𝗲́𝗲 :
-𝗗𝗲 𝗹’𝗲́𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝘁𝗮𝘁𝘂𝘁𝘀 𝗲𝘁 𝗿𝗲̀𝗴𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗶𝗻𝘁𝗲́𝗿𝗶𝗲𝘂𝗿
-𝗗𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗱𝗲́𝗻𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗶
-𝗗𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝘀𝗶𝗴𝗹𝗲 𝗱𝘂 𝗣𝗮𝗿𝘁
𝗣𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧 : KOUASSI KOUAKOU ANDRE
𝗩𝗜𝗖𝗘-𝗣𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧 : GUIRIEOULOU EMILE
𝗥𝗔𝗣𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘𝗨𝗥 : DJODJO TOGBA
𝗥𝗔𝗣𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘𝗨𝗥 𝗔𝗗𝗝𝗢𝗜𝗡𝗧 : GUEDE KACOU JOSEPH
𝗠𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘𝗦
APO GISELE
GUIBONI SINSIN ROLAND
HABIBA TOURE
KOFFI DADIER PIERRE
KONATE NAVIGUE
KONE KATINAN JUSTIN
KOUASSI FRANCK ANDERSON
KPOLO MAPRI DOMINIQUE
MONNET LEON EMMANNUEL
N’GUESSAN ASSI GEORGES
OUEGNIN GEORGES ARMAND
SOLOU GNOLEBA LUCIEN
TCHEIDE JEAN GERVAIS
MANGONE BAUHI BI PATRICK JUVET DORGELES
TRAZIE ELYSEE FRANCIS
𝗠𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘𝗦 𝗗𝗨 𝗚𝗥𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗥𝗘́𝗙𝗟𝗘𝗫𝗜𝗢𝗡 𝗘́𝗟𝗔𝗥𝗚𝗜
ABBY BLAISE
ABOUA KOFFI JOSEPH
ACKAH EMMANUEL
ADO GOSSAN
ADOM MARIE-CLEMENCE
AGNERO PAUL WOOD
AKOUN LAURENT
ALFRED ACKAH
AMAN KADJO
AMANI N’GUESSAN MICHEL
AMANLAMAN ANNE-MARIE
APO GISELE YAPI
ANOI BRUNO MESMIN
ASSOA ADOU
ASSOUMA JULIETTE
AYITE KOUASSI NOEL
BAMBA AMARA
BAMBA MASSANI
BAYOU JEAN CLAUDE
BECHIE PAUL MICHEL
BEDI OLY
BESSE SYLVIE DOMINIQUE
BEUGRE SERGE
BILLAUD ZEREHOUE DANIEL
BRIKA GBAYORO
BONI BEDA
BOTIAGNE GNAGNE ESSIS
DACOURY-TABLEY HENRI PHILIPPE
DALLO DESIRE
DAMANA ADIA PICKAS
DANHO ELEONORE
DANO DJEDJE SEBASTIEN
DEDY SERI FAUSTIN
DIETY ABRAHAM
DJODJO TOGBA
DUA KOBENAN CAMILLE
EHIVET SIMONE GBAGBO
ETTIEN AMOIKON
GBALLOU SRGES
GNAGNE YADOU MAURICE
GNAHORE JEAN-BAPTISTE
GNAHOUA MARCELIN
GNAKPA GODE
GNAOULE OUPOH BRUNO
GUEDE KACOU JOSEPH
GUEHOUN GNAKPA AUGUSTIN
GUIBONY SINSIN ROLAND
GUIRIEOULOU EMILE
HABIBA TOURE
KANGA KOUADIO VENANCE
KAZA DJAH
KIPRE PIERRE
KOFFI DADIER PIERRE
KONATE NAVIGUE
KONE BOUBAKAR
KONE KATINA JUSTIN
KOUASSI FRANCK ANDERSON
KOUA JUSTIN
KOUASSI APETEY
KOUASSI KOUADIO BERTIN
KOUDOU DAGO GREGOIRE
KOUDOU EVARISTE ZEGBEUH
KPAN NOEL
KPOLO DOMINIQUE
KAZA DJAH
LAGO LEBATO MODESTE
LIA BI DOUAYOUA
LIDA KOUASSI MOÏSE
LIKIKOUET ODETTE SAUYET
LOROUGNON MARIE ODETTE
MAMOUROU COULIBALI
MANGONE BAUHI BI PATRICK JUVET DORGELES
M’BOLO NANDE MARTIN
MIEZAN BROU
MONNET LEON EMMANUEL
N’KO MARCEL
N’GUESSAN ASSI GEORGES
NIKPI ADELE GABRIELLE
OREGA YOUKPO BARTHELEMY
OUEGNIN GEORGES ARMAND
OULAYE HUBERT
OURAGA EUGENIE
KOYORO HENRIETTE
SORO SEYDOU
SOLOU GNOLEBA LUCIEN
TAPE KIPRE
TCHEIDE JEAN GERVAIS
TIACOH THOMAS
TOUTOU TOUSSAINT
TRAZIE ELYSE
WODJA SUZANE
𝗔𝗿𝘁𝗶𝗰𝗹𝗲 𝟮 : 𝗟𝗲 𝗖𝗮𝗺𝗮𝗿𝗮𝗱𝗲 𝗗𝗔𝗡𝗢 𝗗𝗝𝗘́𝗗𝗝𝗘́ 𝗦𝗘́𝗕𝗔𝗦𝗧𝗜𝗘𝗡 𝗲𝘀𝘁 𝗻𝗼𝗺𝗺𝗲́ 𝗣𝗿𝗲́𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 𝗱𝘂 𝗖𝗼𝗻𝗴𝗿𝗲̀𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗶𝗳.
𝗔𝗿𝘁𝗶𝗰𝗹𝗲 𝟯: Toute disposition antérieure contraire est abrogée.
𝗙𝗮𝗶𝘁 𝗮̀ 𝗔𝗯𝗶𝗱𝗷𝗮𝗻 𝗹𝗲 𝟬𝟲 𝗦𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟭
𝗣𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗲́𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 𝗟𝗔𝗨𝗥𝗘𝗡𝗧 𝗚𝗕𝗔𝗚𝗕𝗢
𝗗𝗿 𝗔𝗦𝗦𝗢𝗔 𝗔𝗗𝗢𝗨
𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗖𝗘 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡
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