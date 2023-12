Congrès extraordinaire du Pdci : La liste définitive des électeurs disponible

Le comité d’établissement, de contrôle et d’homologation du collège électoral du 8e congrès extraordinaire du Pdci-Rda du 16 décembre 2023 a rendu publique la liste définitive des congressistes. Cette liste peut être consultée depuis le 9 décembre 2023 sur le site web https://www.jesuispdci.com de 2 manières, soit par une consultation générale de la liste ou par une recherche par les noms et prénoms. « Cette liste définitive servira à la production et à la distribution des différents titres d’accès et mandats du Congrès extraordinaire du 16 décembre 2023 », a précisé le communiqué signé par le Président le du comité, le vice-président, Amadou Ouattara. Selon l’article 33 des statuts du Pdci, cette liste est composée du résident du parti ; des membres du bureau politique ; des membres du Secrétariat exécutif du parti ; des membres comité des sages ; des présidents de commissions techniques nationales ; des coordonnateurs régionaux ; des secrétaires généraux de section ; des délégués généraux, départementaux et communaux ; des commissaires aux comptes et des délégués des structures spécialisées Ufpdci et Jpdci.