Congrès extraordinaire du Pdci-Rda : Semaine décisive

L’avenir du parti septuagénaire se joue le 16 décembre et personne ne veut rester en marge dans le choix du successeur du Président Henri Konan Bédié. On n’a jamais vu également une élection déchaîner autant de passions au Pdci. Sur les plateformes digitales d’échange, les supporters des candidats s’attaquent en règle.

Les proches de Maurice Guikahué et de Tidjane Cheick Thiam n’y vont pas avec le dos de la cuillère pour « se cogner ». Pour paraphraser le vice-président Maurice Kakou Guikahué, « le temps des timoniers est vraiment révolu ». Incontestablement, quand le chat n’est pas là, les souris dansent.

À côté de cette animation sans gants, le comité électoral bosse dur. Présidé par l’ancien ministre des Affaires étrangères, Kakou Gervais Jean-Marie, le comité a réceptionné les dossiers des différents candidats à la succession d’Henri Konan Bédié.

Ce comité composé de neuf membres épluche avec parcimonie, depuis quelques jours, les différents dossiers des candidats Noël Akossi Bendjo, Tidjane Thiam, Maurice Kakou Guikahué, Koumoué Koffi Moïse et Jean-Marc Yacé.

Depuis le 17 novembre, en effet, Kakou Gervais Jean-Marie, Sess Essiagne Daniel, Tehoua Amah Marie, Dadié-Sangaré Linda, Touré Germaine, Traoré Adams Kolia, Blessy Chrysostome, N’gouan Jérémie et Séry Biali planchent sur les différents dossiers déposés par les candidats.

Selon le porte-parole du Pdci-Rda, Brédoumy Soumaïla, la liste des candidats sera connue au plus tard le 2 décembre.

« Pour le moment, le processus de sélection continue. Rien n’est encore décidé. Je peux dire qu’actuellement où je suis en train de parler (Ndlr : le jeudi 23 novembre), le comité est au travail », a confié le porte-parole du Pdci-Rda sur Life Tv. Et de révéler : « La semaine prochaine, nous allons pouvoir être en mesure de la publier (Ndlr : la liste des candidats). »

Brédoumy Soumaïla a fait savoir qu’aucune « pression » n’est mise sur le comité électoral. Parce que la priorité du président Philippe Cowppli-Bony, c’est le consensus.

« Le Pdci-Rda est un parti de dialogue. Nous pensons qu’au plus tard le 2 décembre, la liste électorale, la liste des candidats et si on a un consensus ou non, tout sera bouclé avant le 16 décembre », a dit le porte-parole.

Il faut souligner que les congressistes sont les membres du bureau politique, les secrétaires généraux de section, le comité des sages, 20 membres de chaque bureau des structures spécialisées.