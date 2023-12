Conseil de l’ordre du mérite de la justice : Les membres dont le ministre Sansan Kambilé élevés au rang de commandeur

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Jean Kambilé Sansan, président du Conseil de l’ordre du mérite de la Justice a été élevé au grade de Commandeur de l’Ordre du mérite de la justice. Et avec lui les membres dudit Conseil. Les présidents du Conseil supérieur de la magistrature, de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat, ainsi que de plusieurs hautes autorités judiciaires ont pris part, le 4 décembre 2023, à Abidjan-Cocody, au siège de la grande chancellerie à cette distinction. Cette information rapportée par les services de communication du ministère de la Jusitice et des Droits de l’Homme consacre l’institution de l’ordre du mérite de la justice souhaité par le Président Alassane Ouattara.

L’Ordre du mérite de la Justice a été créé par décret n°2023-139 du 1er mars 2023 portant institution d’un Ordre du mérite de la Justice, et est constitué des grades de Commandeur, Officier et Chevalier.

Après avoir reçu son insigne des mains du Grand Chancelier de l’Ordre national, Ally Coulibaly, l’élevant au grade de Commandeur dans l’Ordre du Mérite de la Justice, le ministre Jean Sansan Kambilé a, à son tour, remis les distinctions des 11 autres membres du Conseil de l’Ordre.

Ce fut l’occasion pour le Grand Chancelier de l’Ordre national d’exprimer sa gratitude au Président Alassane Ouattara pour avoir créé cette distinction pour le monde judiciaire.

Cette distinction incombe désormais la tâche à ces derniers de sélectionner les acteurs de la Justice appelés à être distingués, lors d’une grande cérémonie de décoration qui aura lieu, sous peu.

Le Garde des Sceaux a invité les membres du Conseil de l’Ordre à prendre la pleine mesure de « la délicate et importante mission » qui leur est assignée et à œuvrer à sa réussite. Aussi a-t-il adressé ses remerciements au Président Alassane Ouattara, au Grand Chancelier, Ally Coulibaly et à la Grande Chancelière Honoraire, Mme Henriette Dagri-Diabaté, pour avoir concouru à la création de cet Ordre.

C’est l’Inspecteur général des Services judiciaires et pénitentiaires Kadjo Abo Fodjo qui, au nom des récipiendaires, a assuré le Garde des Sceaux, de leur engagement à accomplir leur mission avec responsabilité, rigueur et crédibilité.

A noter que l’Ordre du mérite de la Justice vise à reconnaitre et valoriser les mérites des acteurs du système judiciaire qui se seront distingués dans l’accomplissement de leurs missions, au service du peuple de Côte d’Ivoire.