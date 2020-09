Conséquence de la manifestation la candidature de Ouattara : “Elles enfanteront une Côte d’Ivoire Nouvelle” ( Samba DIAKITÉ)

Le Professeur Samba DIAKITÉ( GPS), rend hommage aux femmes emprisonnées lors des manifestations récentes en Côte d’Ivoitre, contre la candidature du Président Alassane Ouattara. En effet, le 6 août 2020, le Président ivoirien, a annoncé dans son message à la nation, à la veille de la fête d’indépendance, sa candidature à l’élection présidentielle du 31 octobre. Une candidature qui n’est pas du goût de l’opposition qui dénonce un troisième mandat. Pour manifester leur mécontentement, des marches éclatées sur toute l’étendue du territoire ont été observées.

A l’appel des responsables féminins de l’opposition, des marches éclatées contre le troisième mandat du président Alassane Ouattara, devraient se tenir le 21 août 2020. En application de la mesure d’interdiction des manifestations prise par le gouvernement ivoirien qui dure jusqu’au 15 septembre, la police est intervenue pour disperser les rassemblements.

Lors d’un point à la presse, Henriette Lorougnon, vice-président du Front populaire ivoirien (FPI tendance Laurent Gbagbo) a indiqué aux journalistes qu’au moins une vingtaine de personnes ont été arrêtée au cours de la journée, qui ont été après relachées.

“C’est étonnant ce déploiement de l’armée pour une simple marche des femmes aux mains nues alors que Monsieur Ouattara [le président ivoirien] nous dit que nous sommes dans une démocratie” s’est indigné Mme Lorougnon indiquant que 20 femmes arrêtés ont été libérées.

Contrairement aux femmes mises en liberté, d’autres restent emprisonnées à la maison d’Arrêt et de correction d’Abidjan.

Pour le Professeur Samba DIAKITÉ, membre de Génération et Peuple Solidaire ( GPS) parti politique de l’ex-chef rebelle, Guillaume Kigbafori Soro “elles enfanteront une Côte d’Ivoire Nouvelle”.

“Les enchaînées : 2+1=1

Hommage aux femmes emprisonnées

Il commence à faire sombre

Seul le Roi décèle encore des éclaircies

Sous ses scelles, sont enchainées des proies révoltantes

La loi du plus fort fait encore nombre,

Nombres de lois font encore ombre,

Ombre de la Justice,

Justice du viol,

Viol de la naissance,

Naissance d’un mandat,

Mandat d’un 3è.

Après le Roi- Premier,

S’installe le Roi-Deuxième,

Puis le Roi- Troisième,

En vérité, le 3è n’est rien d’autre que l’intersection du premier et du deuxième

Mais il est le premier du troisième, dit-on.

Le roi a confondu le Royaume et la République

L’empire du Ghana n’est pas la République du Ghana

Comme le royaume de Kong n’est pas la République de Côte d’Ivoire,

Kaya Maghan Cissé n’est pas Jerry Rawlings

Comme Sékou Ouattara n’est pas Houphouët Boigny

La-bas, c’est un royaume

Là-bas, le pouvoir est une succession

Là-bas, le pouvoir est une transmission,

Là- bas , le roi est nommé,

Là-bas, le mandat du roi est illimité

Ici , c’est une république

Ici, le pouvoir est une élection

Ici, le peuple est souverain

Ici, la contestation nourrit la démocratie

Ici, le prince est un Re-présentant

Ici, le mandat du Prince est limité

Le Roi s’est fait Dieu,

Le Père, Le Fils et Le Saint-Esprit,

Mais en se faisant dieu

Le Dieu a perdu le Roi

Le Roi n’a que faire de Dieu

Tout dieu n’est pas DIEU

Comme tout homme n’est qu’OMBRE.

Le dieu a imité le Dieu d’Abraham et celui de NOÉ.

Hier, Le Déluge a emporté les hommes

La parole a été dite: « Car encore sept jours et je ferai pleuvoir sur la terre pendant quarante jours et quarante nuits et j’effacerai de la surface du sol tous les êtres que j’ai faits ».

Hier encore, le dieu a parlé: « Quand je frapperai ce pouvoir, il tombera ».

La parole a encore été dite : « Femme, tu enfanteras dans la douleur ».

Et le dieu a encore répliqué : « Ce pouvoir tombera comme un fruit pourri ».

Le dieu a imité Dieu, ce que le dieu dit, le dieu le fait.

Mais pour un pouvoir de trop,

Le dieu a trahi le dieu,

Le dieu a trahi sa devise,

Le dieu a trahi ses propres valeurs

Le dieu a trahi ses adeptes

Tout dieu finit par se trahir et à trahir ceux qui croient encore en lui.

Dieu est respectueux de ses promesses,

Le parjure n’est pas divin.

Mais le dieu n’est qu’un dieu farouche,

Qui ne connaît que des impératifs,

Jamais des recommandations.

Pour adorer le dieu, il impose le silence

Silence des voies, silence des voix,

Silence des marches, silence de la démocratie,

Silence de modifications des Lois,

Silence du budget de souveraineté,

Silence sur la souveraineté du peuple

Tout est silence.

Voix du silence,

Voie des silences,

Tout est silence.

Chaînes, Obscurité, Canons, Trépas, Exils…

Le silence devient un ordre,

L’ordre des faibles sous des Ordres aux ordres.

Et des voix se font entendre,

Pour trouver des voies,

Pour se souvenir des voix.

Les voix d’hier ont ouvert des voies,

Telle la Grande Royale,

On les appelle les Amazones :

Avant-hier, elles étaient là :

Jeanne Gervais,

Hortense Aka Anghui,

Raggi Anne Marie,

Marie Koré,

Marguérite Sacoum,

Odette Yacé,

Ouezzin Coulibaly

Hier, elles sont encore là :

Simone Ehivet Gbagbo

Henriette Dagri Diabaté .

Aujourd’hui, des agneaux commencent à bêler,

Malgré le silence des hyènes

Des brebis affrontent les lions affamés

Je les entends de très loin se battre pour crier leur liberté,

A l’image de leurs génitrices, je les nomme :

Anne-Marie Bonifon,

Kassadouman Koné,

Guehi Henriette,

Kougninon Irène Todé,

Gballet Pulcherie.

De leurs voix s’ouvriront des oreilles

Pour faire entendre des sourds.

De leurs cellules, s’illuminera l’Espoir.

Et de leurs souffrances,

Dans la douleur,

Elles enfanteront une Côte d’Ivoire Nouvelle.

Que la Chaîne se brise parce que le mythe est déjà brisé.”

