Construction du corridor Abidjan – Lagos : début des travaux en 2024

Le projet de construction du corridor reliant Abidjan à Lagos est sur le point de se concrétiser. Ce tronçon, qui s’étendra sur 1028 kilomètres, marquera la première étape de la création de l’autoroute transafricaine n°7, un réseau routier qui reliera le Cap-Vert, Dakar et Abidjan.

Les travaux de construction débuteront au début de l’année 2024, à la suite de la première réunion de financement organisée conjointement par la CEDEAO et la BAD. En effet, l’objectif majeur du projet visant à établir un corridor essentiel est de stimuler les relations économiques et commerciales entre les cinq nations qu’il traverse : la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria. Aussi, les travaux d’analyse environnementale et d’évaluation du projet devraient être achevés d’ici la fin de l’année en cours, avec le lancement prévu des appels d’offres dès le début de l’année suivante.

De plus, la Commission de la Cedeao et la Bad travaillent en étroite collaboration avec d'autres acteurs du développement et le secteur privé pour rassembler les fonds essentiels nécessaires à la réalisation de ce corridor. Ce projet revêt une importance accrue, car la construction de cette autoroute est essentielle au développement économique de la sous-région.

Par ailleurs, la réunion des bailleurs de fonds qui se déroulera ce mardi 26 septembre 2023 vise à accélérer le processus de réalisation de l’étude détaillée de conception, de la stratégie financière et de la mise en œuvre, afin d’avancer rapidement vers la phase de construction. Cette nouvelle route facilitera les échanges commerciaux et stimulera l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest, offrant ainsi un nouvel élan. De même, ce projet ambitieux dynamisera l’économie de la sous-région et renforcera les liens entre les pays concernés.