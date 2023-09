Contentieux électoral : Le Conseil d’État rejette les 17 recours

La 2e journée de l’audience publique s’est tenue, mardi 26 septembre, au Conseil d’État, aux II Plateaux-Les Vallons. Après les délibérations qui ont duré plus de 5 heures ( 16h à 20h 30) entre les membres de cette institution chargée du contentieux des élections locales, Patrice Yao Kouakou, le président de cette entité, a rejeté les 17 recours inscrits à l’ordre du jour de cette audience.

Justifiant ce rejet des réclamations introduites par les candidats contestataires auprès de la Cei, il a fait savoir que les requêtes étaient, certes, recevables, en revanche, elles sont toutes mal fondées.

S’agissant des procédures inscrites au rôle de cette seconde journée, il y avait l’affaire sur la circonscription électorale de San Pedro. Ici, c’est Donatien Beugré qui a saisi la Cei d’une réclamation, à l’effet d’invalider les résultats donnant vainqueur le candidat sans étiquette Bouéka Nabo Clément aux régionales du 2 septembre. Mais cette plainte n’a pas prospéré.

Dans la même dynamique, le dossier de réclamation de Dion Dehé Nicole contre l’institution électorale n’a pas été retenu à Danané. Pareil pour Ouattara Lacina dans la même circonscription. Mandjodja M’Bia Roger n’a pas aussi eu gain de cause face à Siandou Fofana, dans la commune d’Agnibilékro. Idem pour Daniel Gnangni, à Grand Lahou, qui a saisi la Cei afin de contester les résultats proclamés par cette institution.

Bakayoko Abdoul Dramane, dans la commune de Koro, est sorti victorieux de cette affaire judiciaire qui l’opposait à Bakayoko Lanciné.

Concernant l’Agnéby-Tiassa, le Conseil d’État a rejeté les réclamations de Ede Serges Patrick contre Dimba N’Gou Pierre. Aké M’Bo Esther a, elle aussi, été déboutée au profit de N’Cho N’cho Albert déclaré maire d’Agboville.

Quant à Ouattara Lacina dit Lass Pr, sa victoire est désormais définitive. La requête de Coulibaly Issa Malick contre son adversaire lors des municipales à Korhogo n’a pas convaincu les membres de l’institution étatique.

Dans le Gontogou, le dossier de Siaka Ouattara contre Kobenan Kouassi Adjoumani a été qualifié de mal fondé.

À Zuénoula, deux réclamations ont été faites. Une par Djè Bi Olivier Vamy contre Souleymane Koné et autres. Et l’autre par Amoin Rebecca Clarisse Koffi et autres contre le même Souleymane Koné et autres. Les plaignants ont été déboutés.

Danon Sébastien Djédjé a aussi essuyé ce même revers devant Djédjé Bagnon Joachim dans la région du Gôh. À Toumodi, la constitution du dossier Niamien Konan Yahaut Théodore n’a pas séduit les membres du Conseil d’État. Par conséquent, la victoire du candidat indépendant Koné Drissa aux municipales est validée.

Les requêtes de Frégbo Basile et Damana Adia dans le Gbôklé n’ont pas eu de suite favorable face à Kébé Mahamadou. La victoire de Kandia Camara à Abobo a été confirmée, au regard du rejet des réclamations de Mangoné Bauhi Bi Patrick à l’effet d’invalider le scrutin dans cette commune.