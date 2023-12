contrôle technique automobile: La lauréate promet de poursuivre le renfoncement de son dispositif

Mayelia Automotive remporte le titre de Meilleure entreprise de services spéciaux de transport – Catégorie contrôle technique automotive aux Awards des entreprises édition 2023. Organisé le 9 décembre 2023, par AB Communication, ces distinctions reconnaissent l’excellence et l’innovation dans divers secteurs d’activités.

« Ce n’est jamais facile de créer et d’innover dans un domaine aussi technique que le nôtre. Ce prestigieux prix nous motive à continuer nos actions et d’élargir notre expertise sur toute l’étendue du territoire ivoirien », a réagi Anne-Lyse Bougha, Secrétaire générale du groupe Mayelia Participations.

Ouvert en Côte d’Ivoire, il y a à peu près trois ans, l’entreprise lauréate accueille cette distinction comme une « invitation acceptée à renforcer son dispositif en faveur de la sécurité routière par le moyen du contrôle technique automobile ». Notamment, à travers la mise à disposition du service au plus grand nombre ; l’optimisation de la prise en charge client ; la démultiplication des canaux de paiement électroniques ; le renforcement de sa présence sur l’étendue du territoire ivoirien.

Filiale du groupe Mayelia Participations, l’entreprise lauréate est spécialisée dans le contrôle technique. A ce jour, elle enregistre plus de 500 000 véhicules traités, près de 300 emplois créés et plus de 8 milliards d’investissements. Elle a été accréditée en 2019 par l’Etat de Côte d’Ivoire afin de l’accompagner dans la mise en œuvre de sa politique de sécurité routière.