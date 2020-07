Conventions éclatées du PDCI-RDA : voici les dispositions pratiques

Le Coordonnateur de la Convention du Pdci-Rda, le Secrétaire exécutif en chef, le Pr Maurice Kakou Guikahué a animé, ce mercredi, 22 juillet 2020, une conférence de presse , à la maison du parti à Cocody.

Prévues du 25 au 26 juillet 2020, des dispositions pratiques ont été prises en vue du bon déroulement du scrutin. Selon le SGE , l’accès aux lieux et locaux de la convention est conditionné par la présentation d’un badge et d’un mandat, dûment signés du coordonnateur et délivrés par la coordination nationale de la convention.

“Chaque Délégation Départementale, Communale et Générale tient lieu de bureau de vote”. Le bureau de vote est dirigé par un bureau comprenant un Président, membre du Bureau Politique et deux Secrétaires, choisis par le Bureau de la Délégation Départementale, Communale et Générale” a-t-il rappelé.

Le militant votant devra se prémunir de sa carte du PDCI-RDA et du mandat de membre de la Convention dûment signé du Coordonnateur de la Convention.

Relativement au dépouillement des votes, “la proclamation des résultats et la signature des procès-verbaux des élections, le conférencier a précisé que tout s’effectuera sur place et dès la clôture du scrutin” a-t-il indiqué .

Aux normes de transparence, a-t-il déclaré, la liste provisoire des conventionnels a été publié le lundi 20 juillet 2020. Une période de contentieux de 48 heures a été ouverte. Cette période de contentieux a expiré depuis hier mardi 21 juillet 2020, à 18h00.

“La liste définitive des conventionnels, tenant compte de la prise en compte des différentes réclamations sera établie ce mercredi 22 h juillet 2020 et publiée dans la presse proche du Parti demain jeudi 23 juillet 2020. Cette publication prendra également en compte les membres des structures spécialisées(UFPDCI et JPDCI)” conclu t-il .

Sapel MONE

