Coopération bilatérale : Mamadi Doumbouya annoncé à Abidjan

Reconnaissant à l’assistance humanitaire apportée à son pays, le Président de la transition guinéenne, Mamadi Doumbouya, est annoncé à Abidjan afin de traduire ses remerciements au Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara. Cette information a été livrée le 27 décembre 2023, à la presse par Moussa Cissé, l’envoyé du Colonel Mamadi Doumbouya, par ailleurs ministre guinéen de l’Économie, des Finances et du Plan.

En effet, à la suite du tragique incendie survenu dans le principal dépôt d’hydrocarbure à Khaloum à Conakry dans la nuit du 18 décembre 2023, la Côte d’Ivoire a témoigné sa solidarité à la Guinée à travers des dons de médicaments, 100 000 litres de carburant et une aide financière.

Se félicitant de cet appui humanitaire, le ministre guinéen a effectué une mission de travail le mercredi 27 décembre 2023, à Abidjan, qui l’a respectivement conduit au ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie, et au ministère des Finances et du Budget. Il a été ensuite reçu en audience par le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur, Léon Kacou Adom.

Le ministre Moussa Cissé s’est réjoui de la promptitude, de la disponibilité et de la sollicitude des autorités ivoiriennes à l’endroit de la République de Guinée. « Aux premières heures de ce malheureux incident, la Côte d’Ivoire n’a pas attendu pour réagir. Cela nous a beaucoup réconfortés. La tradition voudrait donc qu’on vienne dire merci », s’est-il réjoui.

En retour, le chef de la diplomatie ivoirienne, le ministre Léon Kacou Adom, a traduit la disponibilité du peuple ivoirien à soutenir le peuple frère de la République de Guinée chaque fois que cela le nécessitera.

Lors de son séjour ivoirien, le ministre Moussa Cissé, pour parer au déficit de carburant en Guinée, a eu des séances de travail avec des structures techniques ivoiriennes agissant dans ce domaine, notamment la Petroci, la Gestoci et la Sir.