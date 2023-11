Coopération Côte d’Ivoire-Émirats arabes unis: Un protocole d’accord signé entre les chambres de commerce

Un business forum entre les secteurs privés émiratis et ivoiriens s’est tenu le 20 novembre 2023, au Radisson Blu Hôtel, dans la zone aéroportuaire. Il a été co-organisé par le Cepici, l’Ambassade des Emirats arabes unis en Côte d’Ivoire et la Chambre de commerce internationale de Dubaï.

Le temps fort du forum économique entre les Emirats arabes unis et la Côte d’Ivoire qui s’est tenu le 20 novembre 2023, au Radisson Blu Hôtel, a été la signature du protocole d’accord entre la Chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire (Cci-CI) et Dubaï international chamber (la Chambre de commerce internationale de Dubaï).

Le business forum qui a réuni plusieurs dizaines de chefs d’entreprises dont une vingtaine venant des Emirats arabes unis, a été co-organisé par la chambre consulaire émiratie, le Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire (Cepici) et l’Ambassade des Emirats arabes unis en Côte d’Ivoire.

« Cet accord est important à divers points de vue, dont le principal est la facilitation et l’augmentation du niveau du commerce et des investissements entre nos deux pays. Il nous permettra aussi de nous échanger les informations clés à tout moment en vue d’inciter nos deux secteurs privés à s’intéresser aux opportunités d’affaires de part et d’autre », a déclaré Mohammad Ali Lootah, président de la Chambre de commerce internationale de Dubaï.

Son homologue de la Côte d’Ivoire, Faman Touré, lui, a expliqué le caractère stratégique de cet accord pour l’économie ivoirienne. « Nous avons jugé utile d’encadrer nos relations avec cet accord, de telle sorte que nos deux institutions soient l’interlocuteur entre les opérateurs économiques et nos deux économies. Les objectifs de développement de l’économie ivoirienne tels que voulu par le Chef de l’Etat, reposent aussi bien sur les investissements locaux que sur ceux venant de l’étranger. Et espérons donc attirer le maximum d’investissements en provenance des Emirats arabes unis », a-t-il noté.

Du secteur agro-industriel à la santé, en passant par les Btp, l’hôtellerie, le pétrole et les nouvelles technologies, la Côte d’Ivoire et les Emirats arabes unis, à la faveur de ce forum, formalisent un axe de coopération déjà actif, traduisant aussi en acte les volontés manifestes des deux pays d’aller plus loin ensemble. Une vision commune exprimée au plus haut niveau lors de grands événements.

Le secteur privé ivoirien, on se souvient, était invité à Dubaï en juin 2023 pour un forum du même genre, lequel avait posé les bases de la formalisation de la coopération bilatérale. Ce qui est désormais acté à travers la présente convention.

L’aboutissement d’un processus

Il s’agit donc de l’aboutissement d’un processus de rapprochement économique et commercial entamé depuis quelque temps. Toutefois, il faut préciser que la Côte d’Ivoire et les Emirats arabes unis entretiennent des relations diplomatiques, économiques et commerciales depuis de longues années, même si ces dernières sont jugées encore insuffisantes.

En effet, si les échanges commerciaux globaux entre les deux pays ont plus que quadruplé en moins de dix ans passant de 37,27 milliards de FCfa en 2015 à 159,2 milliards de FCfa en 2022, on estime de part et d’autre qu’ils sont encore en deça des potentialités.

« Les Emirats arabes unis et la Côte d’Ivoire sont des plaques tournantes économiques dans leurs différentes région. Et Dubaï est place financière internationale qui brasse beaucoup de capitaux. Le niveau de nos échanges a beaucoup augmenté ces dernières années, mais il peut être largement plus que celui que nous avons à ce jour. Ce n’est pas encore suffisant au regard du potentiel qui ne fait que croître. En effet, le gouvernement a affiché sa volonté d’augmenter le taux d’industrialisation et a lancé de nombreux projets de développement qui devraient pouvoir intéresser les investisseurs émiratis », estime Faman Touré.

Pour le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, qui a représenté son collègue du Commerce et de l’Industrie, cette mission émiratie en Côte d’Ivoire arrive à point nommé au moment où le gouvernement travaille « sans relâche » pour consolider « les bonnes bases » de l’économie ivoirienne.

L’autre temps fort du forum a été les rencontres B to B entre les opérateurs économiques émiratis et ivoiriens. Une quarantaine de rendez-vous avaient déjà été planifiés, « mais vu l’engouement qui est manifesté par les chefs d’entreprise, on ira au-delà de ce qui a été prévu », a précisé Carol Versteeg, directrice générale adjointe du Cepici.