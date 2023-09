Coopération Côte d’Ivoire-RDC : Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde à Abidjan

Le Premier ministre de la Rdc, Jean-Michel Sama Lukonde, arrive à Abidjan aujourd’hui. Il y séjournera du 19 au 21 septembre. Objectif, promouvoir la marque économique « Invest in DRC » et créer des opportunités d’affaires avec la Côte d’Ivoire.

La délégation de Jean-Michel Sama Lukonde comprend plusieurs membres du gouvernement, dont le vice-Premier ministre et ministre de l’Économie nationale, Vital Kamerhe; le ministre des Finances, Nicolas Kazadi ; ceux de l’Agriculture, José Mpanda et du Commerce extérieur, Jean-Lucien Mbusa ainsi que le directeur général de l’Agence nationale pour la promotion des investissements de la République démocratique du Congo, Anthony Nkinzo.

Le secteur privé congolais sera également fortement représenté. Plusieurs dizaines de chefs d’entreprise actifs dans des secteurs tels que la banque, l’agriculture, les infrastructures ou encore l’énergie échangeront avec le secteur privé ivoirien, afin de créer des opportunités d’affaires.

Cette délégation de haut niveau représente l’engagement de la République démocratique du Congo à promouvoir un environnement favorable aux investissements et à explorer de nouvelles opportunités de collaboration économique avec la Côte d’Ivoire.

À travers « Invest in DRC », le gouvernement congolais et l’Agence nationale pour la promotion des investissements de la République démocratique du Congo présenteront les atouts économiques de la Rdc, tels que son capital humain jeune et dynamique, ses vastes ressources naturelles, ses secteurs porteurs et ses récentes réformes économiques.

« La Rdc est une destination d’investissement de choix, prête à travailler en étroite collaboration avec les Ivoiriens pour stimuler la croissance économique en Afrique », affirme Anthony Nkinzo, directeur général de l’Agence nationale pour la promotion des investissements de la République démocratique du Congo et président du Réseau international des agences francophones de promotion des investissements (Riafpi).

Le Riafpi est un peu l’équivalent du Cepici (Ndlr, Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire).