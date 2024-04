Coopération internationale : le rapprochement entre Bangui et Nairobi, se précise.

Nairobi fait les yeux doux à Bangui ou bien, c’est le contraire. En Centrafrique, « il y a de place pour tout le monde », avait expliqué Faustin-Archange Touadéra. Mais que va faire réellement le Kenya en Centrafrique ? Ce qui est sûr et selon l’information de la Présidence Centrafricaine, le Président William Ruto du Kenya, a bel et bien « posé ses valises à Bangui » ce 05 avril 2024.

Selon la Présidence Centrafricaine, William Ruto a été accueilli à l’aéroport international Bangui M’Poko, par Faustin-Archange Touadéra. A la tribune installée à l’aéroport Bangui M’Poko, les deux Présidents ont suivi respectivement les hymnes nationaux, « la Renaissance » de la Centrafrique et le « Wimbo wa taifa wa Kenya » du Kenya.

La cérémonie à l’aéroport est suivie, d’un tête-à-tête au Palais de la Renaissance à Bangui. En revanche, les deux capitales Bangui et Nairobi, sont restées discrètes sur le contenu des communications entre Faustin-Archange Touadéra et Williamn Ruto. Aucune information officielle n’a filtré de l’entretien mais, un soupçon de signature d’un accord sécuritaire et économique, a émergé à l’issue des discussions entre Faustin-Archange Touadéra et William Ruto.

Les deux questions énoncées, constituent une opportunité pour la Centrafrique. A ce jour, le secteur agricole et agroalimentaire est le premier secteur d’emploi au Kenya. Selon les chiffres officiels, le secteur fournit plus de 70% de l’emploi en zone rurale qui concentre 75% de la population du Kenya. Un partage d’expérience dans le domaine, serait bénéfique pour la Centrafrique avec, ses 15 millions d’hectares de terre arable.

Aussi, avec un produit intérieur brut de plus de 95 milliards de dollars américains, le Kenya est la plus grande économie d’Afrique de l’Est et, une opportunité de coopération pour la Centrafrique. Par exemple ces dernières années, le Kenya a enregistré une croissance économique moyenne de plus de 5% selon les données de 2023.

Le tête-à-tête entre Faustin-Archange Touadéra et William Ruto, a été très bref ce 05 avril 2024. Le président Centrafricain était attendu à Kigali au Rwanda pour la commémoration du 30° anniversaire du génocide Rwandais.