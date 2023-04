Coopération ivoiro-espagnole : Le Fonsti signe une convention avec l’Espagne

Faciliter la collaboration entre les chercheurs et entreprises de la Côte d’Ivoire et de l’Espagne. Tel est le motif d’une convention signée entre le Fonds pour la science, la technologie et l’innovation (Fonsti) et le Centre de développement technologique et d’innovation du royaume d’Espagne (Cdti), le 19 avril 2023, à Abidjan.

Cette grande première dans la zone subsaharienne interviendra dans les domaines de la technologie et de l’innovation. Selon les signataires, ce partenariat se déroulera sur une base mutuellement bénéfique pour soutenir la compétitivité des entreprises ivoiriennes et espagnoles.

Se réjouissant de ce partenariat, Dr Yaya Sangaré, secrétaire général du Fonsti, a indiqué que de manière concrète, il s’agira, entre autres, d’identifier les potentiels domaines innovants dans chaque pays et assurer la liaison avec les entités espagnoles et ivoiriennes susceptibles d’établir des alliances technologiques collaboratives et des projets communs ; de promouvoir la science, la technologie et l’innovation, de promouvoir la Science, la Technologie te l’Innovation dans les sociétés ivoiriennes et espagnoles…

Toutefois, il a assuré l’engagement et de la disponibilité de sa structure à opérationnaliser les axes de cette convention à travers des initiatives et actions concrètes, mutuellement bénéfiques aux deux institutions.

Intervenant à son tour, Carlos de la Cruz Directeur d’évaluation et Coopération technologique du Cdti a soutenu que cette convention vise à amener les entreprises à parvenir à la transformation industrielle. Pour lui, cela va consister à appuyer ces entités avec l’aide du gouvernement de la Côte d’Ivoire afin d’apporter des aides à ces centres de recherches. Sans oublier le financement que sa structure pourra apporter pour le bon fonctionnement de la convention.

Javier Ponce, directeur général du Cdti s’est dit très heureux de ce partenariat qui permettra de réaliser plusieurs choses dans de nombreux domaines notamment, l’agriculture durable, la santé, le changement climatique.