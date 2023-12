Coopération : L’Université Virtuelle de Côte d’Ivoire met sa webTV à la disposition de la recherche scientifique

L’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire (IPCI) a décidé de s’ouvrir et de se faire connaître puisque depuis 1972 , il met son expertise au service de la population Ivoirienne et de la sous région. Une des actions importantes c’est d’amener la population à connaître l’IPCI , à savoir l’apport des équipements de l’IPCI et ce que fait l’IPCI autour des ses 4 missions qui lui sont dévolues à savoir: la recherche, la formation, la prestation de services et l’appui à la santé publique.

L’information rapportée par le service communication de l’Ipci et transmise à Fratmat.info précise, le 19 déczmbre 2023 que la coopération entre les deux structures à donner une grande visibilité aux actions ce del’Institut. Et ce, à travers l’émission “A la découverte de l’IPCI”.

Pour cette première émission qui est le départ d’une série d’émissions, c’est la Plateforme de Génétique Moléculaire qui reçoit l’équipe audiovisuelle et numérique de l’UVCI.

Dirigée par le professeur Gbonon MBengue Valérie, cette plateforme a été mise en place avec l’accord du conseil de gestion de l’IPCI au cours de sa réunion du 27 décembre 2017.

Signalons que la vision de la direction de l’IPCI qui a soutenu la mise en place de cette plateforme était d’offrir à la population ivoirienne, un diagnostic de pathologie qui fait appel à la technologie de pointe basée sur l’analyse de matériels génétiques.

Les axes de recherche de la Plateforme de Génétique Moléculaire s’inscrivent dans la thématique de recherche V de l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire qui est “Maladies chroniques et cancers”

Elle regroupe quatre axes d’intérêts, à savoir la génomique et métagénomique microbienne ;la génétique des cancers par l’innovation dans le diagnostic en vue de la thérapie ciblée grâce à l’utilisation de techniques de séquençage ; le diagnostic périnatal et le dépistage néonatal de maladies génétiques congénitales telles que la drépanocytose, l’hypothyroidie congénitale, le déficit en G6PD, l’hyperplasie congénitale des surrénales, la phenylétonurie ;Le dosages de toxiques et de médicaments tels que les immunosuppresseurs utilisés notamment dans le traitement des cancers et également des antibiotiques.

Pour la responsable de cette plateforme, Prof Gbonon MBengue Valérie, cette émission constitue une belle opportunité pour faire connaître à la communauté de chercheurs, aux prescripteurs et à la population notamment de Côte d’Ivoire, les possibilités de recherche, de formation et de diagnostic de pointe qu’offre la plateforme de génétique moléculaire de l’IPCI pour faire face aux nouveaux défis de santé publique auxquels notre pays est confronté.