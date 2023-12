Coopération militaire : Le ministre d’État Téné Birahima Ouattara fait le point avec les attachés de Défense à l’étranger

C’est notamment par un post sur sa page X (Twitter) que le ministère d’État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, s’est félicité de la rencontre qu’il a eu le 30 novembre 2023 avec les attachés de défense de la Côte d’Ivoire auprès des pays amis. « J’ai eu une séance de travail fructueuse ce jeudi 30 novembre 2023 avec les attachés de défense près des ambassades de Côte d’Ivoire à l’étranger.

Cette rencontre fait suite à la toute première session de renforcement des capacités des représentants de notre outil de Défense à l’étranger, dans un contexte où la coopération militaire entre États devient de plus en plus significative », écrit-il. Et d’ajouter : « J’exhorte les Attachés de Défense, au nom du Président de la République, SEM. Alassane Ouattara, Chef Suprême des Armées, à remplir efficacement les missions qui leur sont assignées ».

Les attaché de défense ont donc vu leurs capacités renforcées notamment en termes d’orientations stratégiques en matière de coopération militaire et de renseignements et de renforcement des capacités de projection et d’intervention des forces armées nationales dans un contexte de plus en plus marqué par la pression terroriste en Afrique de l’Ouest en général et dans des pays frontaliers en particulier.

Ils sont donc suffisamment outillés pour donner le coup d’accélérateur nécessaire sur les axes de coopération qui en auront besoin en temps opportun. Ce, en lien avec les besoins de la Côte d’Ivoire qui n’a cessé de renforcer son positionnement militaire pour sécuriser son territoire, mais également pour contribuer efficacement à la paix et la stabilité sous-régionale.