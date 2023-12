Coopération Türkiye-Côte d’Ivoire : 42 entreprises turques en prospection à Abidjan

Une délégation commerciale turque composée de 42 entreprises réunies au sein de l’Assemblée des exportateurs de Türkiye (Tim) a prospecté le marché ivoirien en quête de partenariats le 6 décembre 2023, au palais des Congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire à Cocody. Il s’agit d’entreprises exerçant dans le conseil en éducation, la santé, l’industrie, la construction, l’énergie, le textile, l’agro-alimentaire, etc.

A cette occasion, Solange Amichia, directrice générale du Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire (Cepici), a exprimé sa gratitude envers l’ambassadeur de Türkiye en Côte d’Ivoire qui a organisé la venue de ces entreprises turques.

Selon la directrice générale du Cepici, la présence de cette association représentant « plus de 100 000 entreprises exportatrices a démontré l’importance de la Côte d’Ivoire aux yeux des entreprises turques ».

À l’entendre, avec des investissements bilatéraux avoisinant « 1 demi-milliard de dollars en 2022 », la Côte d’Ivoire est devenue en quelques années, un partenaire majeur pour la Türkiye en Afrique de l’ouest. « Nous souhaitons à l’horizon 2025 que le volume entre la Côte d’Ivoire et la Türkiye dépasse le milliard de dollars. Nous espérons devenir la zone de destination privilégiée de la Türkiye et des investisseurs turcs en Afrique subsaharienne », a souhaité Mme Solange Amichia.

Pour sa part, l’ambassadeur de la Türkiye en Côte d’Ivoire, Deniz Erdoğan Barim, s’est réjouie de cette collaboration entre son pays et la Côte d’Ivoire. À l’en croire, cet évènement est l’aboutissement de deux volontés politiques de rapprocher et de consolider les échanges économiques entre la Côte d’Ivoire et la Türkiye.

« Les exportations de la Türkiye ont augmenté de 5,2% par rapport à l’année dernière et ont atteint 23 milliards de dollars en novembre de cette année », a-t-elle souligné. Et de montrer la dynamique de l’économie de son pays. « L’économie turque a connu une croissance de 5,9% au 3e trimestre de l’année, dépassant les prévisions de 5,2%. La croissance ininterrompue s’étant poursuivie pendant le 13e trimestre, la Türkiye est devenue l’économie à la croissance la plus rapide parmi les pays de l’Ocde et du G20 ».

Il faut souligner que la Côte d’Ivoire est le 2e partenaire commercial de Türkiye en Afrique de l’ouest et le premier partenaire commercial parmi les pays francophones d’Afrique de l’ouest. « Nos précieuses entreprises ont une grande part dans ce succès. Les investissements turcs en Côte d’Ivoire ont déjà atteint 560 millions de dollars en peu de temps », l’ambassadeur turc.

Le volume des échanges bilatéraux avec la Côte d’Ivoire augmente chaque année. En 2022, les exportations s’élevaient à 417 millions de dollars et nos importations à 317 millions de dollars. Le volume commercial turc est de 734 millions de dollars malgré les effets inflationnistes dans le monde.

Au nom du ministère du Commerce turc, Musa Ari, par ailleurs conseiller économique à l’ambassadeur de la Türkiye en Côte d’Ivoire, a invité les entreprises ivoiriennes à coopérer avec son ministère et son bureau de conseils à Abidjan pour bénéficier de ces aides.

.Cette rencontre a enregistré la participation du Comité national de pilotage des Partenariats public-privé (Cnp-Ppp), de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (Cgeci), de la Fédération ivoirienne des Pme (Fipme) et de la Chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire (Cci-CI), de l’Association des exportateurs de textile et d’habillement d’Istanbul (Itkib).

Notons que l’association Tim est la seule organisation étatique des exportateurs opérant dans 27 secteurs d’activités.