COP 28 : Jacques Assahoré et Laurent Tchagba portent la voix de la Côte d’Ivoire

Jacques Assahoré, ministre de ministre de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique et Laurent Tchagba, ministre des Eaux et forêts ont la responsabilité de porter la voix de la Côte d’Ivoire à la COP 28 qui se tient à Dubaï.

Pour la COP 28, la Côte d’Ivoire a en ligne de mire la mobilisation de financement pour la mise en œuvre de projets majeurs en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi renforcer la résilience des Ivoiriens.

Par ailleurs, Koné Meyliet Tiémoko, le vice-président de la République de Côte d’Ivoire, est à la tête de la délégation ivoirienne composée de membres du gouvernement, des représentants d’institutions, de la société civile et du secteur privé.

La COP 28 se tient du jeudi 30 novembre au mardi 12 décembre 2023. Lola Vallejo, directrice du programme climat du think-tank IDDRI (Institut du développement durable et des relations internationales) a laissé entendre que « la COP28 a pris un excellent départ, un départ très constructif ».

« La présidence de la COP28 mérite d’être félicitée pour ce premier élan. Je pense qu’il est également très important de noter que les promesses ont immédiatement suivi l’annonce du fonds lui-même et que les Émirats arabes unis eux-mêmes se sont mobilisés. Il est assez rare qu’un pays officiellement considéré comme un pays en développement prenne les devants et soit prêt à apporter sa contribution. Je pense que cela ne résout pas toutes les questions relatives à la durabilité des sources de financement en particulier. De nombreuses questions se posent également quant à savoir qui sera éligible au fonds et comment maintenir le financement pour qu’il continue d’affluer », a-t-elle déclaré.