Cop 28/Lutte contre le changement climatique : Les officiels ivoiriens démontrent leur engagement

La Côte d’Ivoire est, sans nul doute, l’un des pays africains à jouer à fond le jeu de la lutte contre le changement climatique.

Cela se voit à travers l’engagement des autorités du pays (gouvernement, élus, institutions de la République) dans la mobilisation de ressources financières pour mettre en œuvre les projets conçus dans le cadre de l’adaptation aux changements climatiques et/ou de la transition écologique.

Eugène Aka Aouélé, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec) de la Côte d’Ivoire, Mariatou Koné, ministre de l’Éducation nationale, Émile Guiriéoulou, député, Jacques Ehouo, maire du Plateau, étaient au pavillon Côte d’Ivoire, logé à Expo Dubaï 2020, où se tient la Cop 28, pour lever un coin du voile sur les objectifs de leur présence à cette grande rencontre.

« Chacun de nous a sa place à la Cop 28, eu égard aux défis que représente la menace climatique », a commenté Eugène Aka Aouélé. Il a ajouté qu’il est à la Cop 28 à double titre : en tant que président du Cesec, une institution de la République qui se préoccupe des questions environnementales ; et bien plus, au titre de l’Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d’Afrique (Ucesa).

Cette institution ambitionne d’harmoniser le point de vue du continent noir et parler d’une seule voix lors des rencontres sur les changements climatiques, a-t-il expliqué.

Le ministre de l’Éducation nationale, Mariatou Koné, est également à Dubaï en qualité de maire de la commune de Boundiali mais aussi, avec sa casquette de ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation.

Concernant sa commune, elle est à la recherche de solutions pour anticiper les effets climatiques sur le territoire de sa commune.

En tant que membre du gouvernement, Mariatou Koné participera à la réunion des ministres de l’Éducation nationale qui se tiendra en marge de la Cop 28. Il s’agit, selon elle, de s’inspirer de ce qui se passe ailleurs, pour créer la conscience écologique chez les élèves avec l’appui des enseignants.

Quant au député Émile Kohou Guiriéoulou, il a indiqué que les parlementaires ont décidé de se joindre à la délégation pour renforcer leur opinion sur le changement climatique. Il a souligné que le président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, avait souhaité faire partie de la délégation. Mais son agenda ne lui a pas permis d’effectuer le déplacement.

En outre, Émile Kohou Guiriéoulou a déclaré que les députés seront rejoints, à partir de la semaine prochaine, par des sénateurs.

Face à cette mobilisation des institutions ivoiriennes pour la lutte contre le changement climatique, Parfait Kouadio, directeur de cabinet du ministre de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Assahoré Konan Jacques, leur a exprimé la reconnaissance de son ministre.

« Cette présence témoigne de votre engagement aux côtés du ministre en charge de l’Environnement », a-t-il déclaré.

envoyé spécial à Dubaï, Émirats Arabe Unis