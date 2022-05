Cop15: Mariatou Kone accompagne une délégation onusienne

En marge de la Cop 15 sur le climat et la désertification, je me suis rendue ce mardi 10 Mai au lycée Sainte Marie de Cocody accompagnée du Président de l’Assemblée Générale des Nations-Unies, SEM ABDULLAH SHAHID pour une visite de travail afin qu’il s’imprègne du savoir-faire de nos filles en matière de préservation de l’environnement. Avec notre hôte nous avons visité la forêt Primaire d’une superficie d’un peu plus d’un hectare créée en 1987.Notre hôte a pu se rendre compte de l’implication des élèves dans la lutte contre le réchauffement climatique en créant un biotope.Outre la forêt primaire, nous avons visité la ferme avicole de ce lycée d’excellence qui comprend des poules, des coqs et des oies. .Le lycée Sainte Marie se positionne comme un modèle. Le Président de l’Assemblée générale des Nations Unies a félicité le Gouvernement ivoirien pour les efforts consentis.

