Coronavirus: Doumbia Major appelle le gouvernement ivoirien à prendre des mesures rigoureuses face à ce virus

La Côte d’Ivoire a enregistré son 1er cas de coronavirus. Doumbia Major appelle le gouvernement à prendre des mesures rigoureuses face à ce virus.

Cas de coronavirus en Côte d’Ivoire. Le ministère de la Santé publique doit prendre des mesures rigoureuses : contrôles rigoureux aux frontières (voire fermeture des frontières aux passagers qui proviennent de pays à risque), obligation stricte de faire recouvrir tous les aliments vendus au public (allocodrome, garbadrome, choukouya etc…).

Il faut porter des gants pour servir et éviter de parler quand on sert de la nourriture.

Le gouvernement doit exiger des agents de péage qu’ils portent obligatoirement des gants et masques, et surtout qu’ils ne remettent plus de tickets de caisse aux usagers à cause des risques de contamination croisée. Le ticket de péage peut être un support de transmission que vous mettez dans votre voiture. L’agent doit juste présenter le ticket et le mettre dans une poubelle.

Le ministère doit jouer son rôle, mais c’est surtout chaque citoyen qui doit avoir un comportement responsable.

La négligence doit être éviter, les comportements à risques doivent être évités, il faut se couvrir la bouche avec le coude et non avec les mains lorsqu’on tousse.

Se laver les mains au savon et se désinfecter les mains avec des solutions hydroalcoolisées autant que faire se peut. Ayons tous des comportements responsables ; évitons la négligence et les comportements à risques, car il s’agit d’une maladie grave.

Prions pour notre pays et que Dieu protège la Côte d’Ivoire.

