Coronavirus en Côte d’Ivoire: Amadou Gon Coulibaly reprend après son confinement

La vague de ministres Burkinabé testés positifs au coronavirus est-elle en voie d’arriver en Côte d’Ivoire ? Après son auto-confinement, le premier ministre Amadou Coulibaly, qui, entre temps, aura été testé négatif au COVID 19 a regagné ses bureaux à la primature ce lundi dans la commune du Plateau. Au moment où le premier ministre est de retour aux affaires, c’est le ministre de la Défense, Hamed Bakayoko qui a tenu à informer l’opinion de ce qu’il vient d’être testé positif au coronavirus : « Ce Lundi 06 Avril 2020, j’ai été déclaré positif au test du COVID-19 suite à un prélèvement effectué hier dimanche. Bien que ne présentant aucun signe de la maladie, le médecin a prescrit un confinement auquel je me suis immédiatement soumis. C’est l’occasion pour moi de rappeler à tous nos concitoyens que le Coronavirus est une maladie réelle qui se propage vite. Je vous exhorte à prendre au sérieux l’observation de toutes les mesures barrières pour vous protéger et protéger les autres. Prenez soin de vous. Que Dieu vous préserve… »

Coronavirus-Le ministre de la Défense, Hamed Bakayoko testé positif

Après le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le ministre de la défense, Hamed Bakayoko est la seconde personnalité de l’Etat de Côte d’Ivoire a être testée positive au coronavirus. Alors que des noms de plusieurs ministres avaient été avancés sous forme de rumeurs, le coronavirus s’installe en plein cœur du pouvoir d’Abidjan. Au moment où la stratégie de lutte contre cette maladie mise en place par le gouvernement ivoirien, est de plus en plus décriée par les populations, voilà une nouvelle qui ne devrait pas rassurer, non plus.

