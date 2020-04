Coronavirus en Côte d’Ivoire: « Le PDCI-RDA demande au candidat Gon de mettre immédiatement fin à la propagation électorale illégale », Guikahué

Le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA) à travers Maurice Kakou Guikahué, a produit un communiqué dans le lequel il condamne la propagande électorale du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, en rapport avec le coronavirus.

A l’instar des autres nations du monde, notre pays, la Côte d’Ivoire, est confronté, depuis des semaines, à la pandémie du coronavirus (COVID 19) et à ses conséquences dommageables pour les populations. Le nombre de cas de COVID 19, colligés au lundi 13 avril 2020, est de 626 cas dont 06 décès alors que le pays ne comptait qu’une seule personne contaminée le 11 mars 2020, il y a seulement un mois.

Cette situation de crise faite d’angoisse, de peur et de détresse des populations a vu se développer un élan de solidarité, notamment envers les couches les plus défavorisées de la société, le personnel soignant et les forces de défense et de sécurité. Malheureusement, cette grave crise sanitaire est curieusement l’occasion qu’a trouvée le candidat du RHDP à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020, de se lancer dans une opération de propagande électorale, en toute illégalité.

« PROPAGANDE ÉLECTORALE ILLÉGALE DU RHDP »

En effet, sous le prétexte d’apporter des moyens de lutte contre le virus aux populations, ce sont de véritables équipes de campagne du candidat Amadou Gon Coulibaly qui distribuent divers produits aux emballages estampillés de l’image de celui-ci. Le PDCI-RDA condamne cette propagande électorale illégalement mise en œuvre en dehors de la période de campagne électorale, par un Chef de Gouvernement plus préoccupé par ses ambitions électorales que par la santé des populations.

« Le PDCI-RDA demande au candidat Amadou Gon Coulibaly de mettre immédiatement fin à cette propagande électorale illégale et d’agir dans le seul cadre de ses fonctions de Premier Ministre pour sortir la Côte d’Ivoire, notre pays, de la crise du Coronavirus »

Le PDCI-RDA rappelle au Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly et au RHDP qu’en Côte d’Ivoire, la loi électorale interdit toutes réunions électorales et toute propagande électorale par quelque mode que ce soit, en dehors de la durée réglementaire de la campagne électorale et que les contrevenants à cette règle encourent des peines d’emprisonnement et d’amende.

GON, GUIKAHUÉ ET LA CRISE DU CORONAVIRUS

La même loi interdit d’apposer des affiches dans l’intérêt d’un candidat ou liste de candidats en dehors de la période réglementaire de campagne. Par conséquent, le PDCI-RDA demande au candidat Amadou Gon Coulibaly de mettre immédiatement fin à cette propagande électorale illégale et d’agir dans le seul cadre de ses fonctions de Premier Ministre pour sortir la Côte d’Ivoire, notre pays, de la crise du Coronavirus.

Le PDCI-RDA dénonce le mutisme de la Haute Autorité de la Communication et de l’Audiovisuelle (HACA) et invite les organismes de contrôle à se saisir de ce dossier.

Abidjan, le 14 avril 2020

P. le PDCI-RDA

P.O. Le Secrétaire Exécutif du PDCI-RDA

Pr. Maurice KAKOU GUIKAHUÉ

