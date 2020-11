Coronavirus : le relâchement dans les mesures barrières inquiète le gouvernement ivoirien

Au point presse bimensuel du gouvernement sur la Covid-19, le lundi 23 novembre 2020 à Abidjan, le conseiller technique du ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Edith Clarisse Kouassy, a dit son inquiétude face au relâchement dans le respect des mesures barrières.

« Le relâchement quasi-total constaté dans le respect des mesures barrières inquiète alors même que l’Europe fait face à une seconde vague. Il nous appartient de faire en sorte que cela n’arrive pas dans notre pays. Nous ne devons pas et ne pouvons pas nous le permettre », a insisté Dr Edith Clarisse Kouassy.



Pour ce faire, elle a exhorté la population à la prudence et à la vigilance en respectant les mesures barrières, afin de préserver les acquis.



Concernant le volet sécuritaire, le porte-parole de la Police nationale, le commissaire principal Charlemagne Bleu, a relevé que les Forces de défense et de sécurité ont visité 607 établissements (bars et boîtes de nuit, hôtels, maquis et restaurants).

85 individus ont été refoulés à Laleraba, Pogo, Niablé, Yendéré, Tengrela, et Tiéfinzo pour violation des postes-frontières.



A la date du dimanche 22 novembre, la Côte d’Ivoire comptait au total 21 148 cas confirmés, dont 20 819 guéris, 131 décès et 198 personnes en traitement.

Gouvernement Côte d’Ivoire

