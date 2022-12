COTE d’ IVOIE: Riane et Stephanelle sur la ligne droite

Riane et Stephanelle sur la dernière ligne droite de la finale. L’ émission the bachelor Afrique francophone , la télé – réalité diffusée sur canal pop et qui bat son plein sur les réseaux sociaux depuis son premier épisode, a vu son avant dernier épisode, le samedi 3 décembre 2022.

Nadia Mas , le Crush de la toile , n’ est plus de la course pour conquérir le bachelor . Certains internautes et spectateurs ont vu l’ effet qu’ elle faisait à Joel Williams depuis le début de cette première saison. Cette neuvième épisode en plus décisive pour le bachelor, a été rempli d émotion pour ses quatre candidates. En ce qui concerne Riane par rapport à la connexion existait entre elle et le bachelor, cette qualification était tout bornement attendue. Contrairement à Stephanelle dont l’ audace à finalement payé face à timidité de Nadia. Elle croit fermement à sa victoire et entend mettre les petits plats dans les grands pour grande finale face à Riane . Cette finale sera très rude . ”Je ne vais rien laissée passer”, à t’ elle affirmée toute confiante . 20 candidates au départ, il ne reste plus que deux concurrentes. qui d’ entre elle , sera la femme du Bachelor ? si on s’ en tient à l’ attitude du Bachelor , Stephanelle est bien partie.

