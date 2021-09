Côte d’ Ivoire: Alassane Ouattara refuse de pardonner à l’ex-chef de la rébellion , Soro

Dans sa parution de ce mercredi 1er septembre 2021, le confrère Jeune Afrique fait des révélations sur les relations rendues entre les camps Alassane Ouattara et Guillaume Soro.

” Pour Alassane Ouattara, Soro l’a trahi. Il ne lui fera aucun cadeau.” révèle le confrère citant un proche du chef de l’État.

L’arrestation de Sess Soukou Mohamed, proche de Guillaume Soro, le 10 août dernier à Bamako, à la demande des autorités ivoiriennes, s’inscrit-elle dans cette volonté de ne faire aucun cadeau au camp Soro ?

Tout porte à croire que l’appel de l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo n’est pas entendu par l’actuel chef de l’État. Laurent Gbagbo révélait suite à sa rencontre avec Alassane Ouattara avoir plaidé pour le retour de Guillaume Soro en terre Ivoirienne.

Bédié, Gbagbo et Ouattara peuvent-ils faire la paix sans Guillaume Soro, l’ex-chef de la rébellion ? Pour sa part, Guillaume Soro (49 ans) condamné à 20 ans de prison pour détournement de deniers publics et à la prison à vie pour tentative d’atteinte à la sûreté de l’État, complots, diffusion de fausses nouvelles et troubles à l’ordre public, fait profile bas.

Il semble ne plus inscrit dans les déclarations fracassantes sur les réseaux. Soro croit-il à une réconciliation avec Ouattara ou attend-t-il l’après Ouattara ?

Cyrille NAHIN

Comments

comments