COTE D IVOIRE :De grandes réformes annoncées

La mise en œuvre du plan stratégique de la réforme de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, notamment la réforme du dispositif général des examens et concours, sera au centre d’un atelier du mercredi 25 au vendredi 27 octobre 2023, au Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle (Cidfor). Il s’agira, au cours de cette rencontre, de plancher sur la problématique dudit dispositif, conformément à la vision du ministre Koffi N’Guessan. Celle de repenser et revaloriser l’enseignement technique, la formation professionnelle et l’apprentissage pour soutenir le développement économique et contribuer à l’émergence rapide de la Côte d’Ivoire. En effet, la réforme préfigure un nouveau système d’évaluation et de certification crédible, équitable, juste et transparent et peu coûteux, axé sur le cœur des métiers, voire sur la compétence. Les réflexions et les travaux de cet atelier seront conduits par l’Inspection générale, en collaboration avec la direction en charge des examens et concours qui enregistrera la participation de plus de quatre-vingt-dix personnes issues de différentes structures du ministère, des ministères de l’Éducation-formation, des organisations syndicales, des partenaires des secteurs productifs publics et privés. Par ailleurs, l’atelier sera meublé par des travaux en commissions et en plénière. Il s’agira, pour chaque commission technique, de procéder à l’analyse des propositions et de préparer la présentation de ces travaux selon le canevas défini par le comité scientifique. Pour les plénières, il sera accordé à chaque commission un temps d’exposé pour présenter ses livrables en plénière sous format PowerPoint en vue de leur adoption. Au sortir de cette rencontre, les participants devraient élaborer des maquettes des examens et concours, des modes d’évaluation des épreuves orales et pratiques, de soutenance de rapport de stage et d’Eps, le manuel de référence des examens et concours révisé, les outils de suivi-évaluation des examens et concours, le cadre réglementaire d’élaboration et le choix des sujets, la commission de corrigés-barèmes, les projets de textes relatifs à l’organisation des examens et concours