COTE D’ Ivoire : Gbagbo et sa compagne , accuellis à Yakassé Mé

L’ ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et sa compagne Nady Bamba ont effectués une visite d’ amitié, les 9 et 10 décembre 2022 dans la région de la Mé. Le Woody de mama est arrivé à Yakassé Mé dans la soirée, il a été accueilli par les populations akyié dans la ferveur des fêtes. Depuis son retour de la Cour pénale Internationale( CPI) . C ‘ est la première visite que l’ ancien président effectue dans cette région.

Au stade municipal de la ville où il a animé un meeting de clôture le samedi 10 décembre. Le président du parti des peuples africain- Cote D’ ivoire ( PPA-CI) , a salué le retour de Charles Blé Goudé, son ex voisin à la cour pénale internationale(CPI).

”” J ‘ai appris une bonne nouvelle. Charles Blé Goudé qui était en prison avec moi , il est rentré . c’ est une très bonne nouvelle et ça, c’ est un chapitre qui est bouclé””, s’ est réjouit l’ ex président ivoirien . Laurent Gbagbo a remis sur la table, ses revendications concernant Guillaume Soro, l’ ex chef du parlement ivoirien, contraint à l’ exil, en raison de sa condamnation à perpétuité pour ” tentative de déstabilisation ” du régime du président Alassane Ouattara. Blé Goudé est rentré il , maintenant, il reste Soro Guillaume . Pourquoi lui, on le maintient en exil. Je demande que Soro Guillaume rentre dans son pays”, a t il interrogé. ”( ..) . On dit qu’ il prépare un coup contre ceux qui sont là. Mais moi Guillaume m’ a fait un coup mais je l’ ai nommé premier ministre(…),a rappelé en substance Laurent Gbagbo . Il a également saisi l’ occasion de sa présence au pays akyé , il lance un appel à la libération de tout les prisonniers militaires de la crise militaro-politique de 2010-2011, ainsi que des personnes civiles en détention pour des raisons politiques. Il en outre remercié l’ ensemble du corps préfectoral de la région dont l’ appui a permise dénouer les tensions autour de sa visite.

