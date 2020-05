Côte d’ Ivoire : Mamadou Traoré fait de graves révélations sur Bédié

Après les condamnations de Gbagbo, Soro… à 20 ans de prison par Abidjan à qui le tour ? Selon Mamadou Traoré, bientôt un dossier sortira contre Bédié.

« Le PDCI et le FPI viennent de parapher une alliance stratégique pour les élections présidentielles à venir. Regardez bien. Bientôt, un dossier chaud sortira contre Bédié pour l’empêcher d’être candidat. Ainsi,la boucle serait bouclée.

Gbagbo condamné,

Guillaume Soro condamné,

Blé Goudé condamné

Et Bédié condamné.

On pense ainsi,avec cette stratégie, ouvrir un boulevard pour le candidat du Restaurant.

Mais est ce qu’on a pensé un seul instant que Dieu existe et qu’Il peut déjouer toutes les stratégies même les plus huilées ? » a révélé le professeur Mamadou Traoré….

Avec Yeclo

